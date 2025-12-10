Aralık Ayında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na 10 Oyun Katılacak
Bu ayın PlayStation Plus Extra ve Deluxe oyunları bir hayli iddialı görünüyor. Dikkat çeken isimlerin olduğu listeye, haberimizden bakabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Assassin's Creed Mirage ve Wo Long: Fallen Dynasty dahil on oyun, bu ay PlayStation Plus aboneleri ile buluşturulacak.
- Resmi açıklamaya göre, listedeki oyunlar 16 Aralık 2025 Salı günü indirmeye açılacak.
- Listede ayrıca Skate Story ve Lego Horizon Adventures gibi dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.
Sony Interactive Entertainment tarafından US PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruyla, bu ayın PlayStation Plus Extra ve Deluxe oyunları için tam liste ortaya çıktı. Yeni ayda PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını kapsayan pek kaliteli oyun bizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.
Bu Ayın Yeni PlayStation Plus Extra ve Deluxe Oyunları Ortaya Çıktı
Aralık ayında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na on yeni oyunun ekleneceği belli oldu. 16 Aralık 2025 Salı günü konsolunuza indirebileceğiniz oyunların arasında, bugün yaşanan sızıntı ile ortaya çıkan Assassin's Creed Mirage ve Wo Long: Fallen Dynasty oyunlarının yanı sıra LEGO Horizon Adventures ve Skate Story gibi dikkat çeken daha başka isimler de var. Tam liste için aşağıya göz atabilirsiniz.
- Assassin’s Creed Mirage (PS5, PS4)
- Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4)
- Skate Story (PS5)
- Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4)
- Planet Coaster 2 (PS5)
- Cat Quest III (PS5, PS4)
- Lego Horizon Adventures | PS5
- Paw Patrol: Grand Prix (PS5, PS4)
- Paw Patrol World (PS5, PS4)
- Soulcalibur III (PS5, PS4)
Wo Long: Fallen Dynasty, yeni PlayStation Plus Oyun Kataloğu seçimleri arasında öne çıkan isim oluyor. Üç Krallık döneminden kısa bir süre önce ve Han Hanedanlığı'nın düşüşünün hayali versiyonunda geçen oyunda, isimsiz bir ana karakteri canlandırıyoruz. Hikaye boyunca, şeytani qi tarafından yozlaştırılmış tarihi karakterler ve Çin mitolojisininden yaratıklar ile çatışmalara giriyoruz.
Wo Long: Fallen Dynasty dışında, listede Assassin’s Creed Mirage, Skate Story, Planet Coaster 2 ve Lego Horizon Adventures gibi dikkat çeken daha başka oyunlar da karşımıza çıkıyor. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmayı ihmal etmeyin.