Arama Motoru Verileri Bilimi Tamamen Değiştirebilir

İnternet üzerinden yaptığınız aramaların kişiliğinize dair önemli ipuçları barındırdığını söyleyen uzmanlar, arama motorlarından elde edilen verilen nasıl kullanıldığını anlatarak, kişilerin gerçek düşüncülerinin bu yolla ortaya çıkartılabileceğini aktardılar.

Arama motorları ve yetişkinlere yönelik internet siteleri üzerinden yapılan aramalardan elde edilen verilerin en doğru ve objektif olduklarını dile getiren uzmanların, bu aramaların insanların gerçek düşüncelerinin dışavurumu olduklarını belirttiler.

Gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya alışmış olan insanların, kendilerini rahatsız eden düşüncelere dair fikir edinmek için internet üzerinden arama yaptıkları ya da hiç kimseye söylemedikleri cinsel yönelimlere dair detayları yetişkinlere yönelik sitelerde aradıkları dile getirildi. Tam da bu sebepten ötürü arama motorları üzerinden elde edilen bilgilerin insanların fikirlerine dair daha gerçekçi fikirler sunduğu, uzmanların da bu veriler üzerinden çeşitli uygulamalar geliştirdikleri kaydedildi.

Arama motoru verileri bilime katkı yapıyor

Arama verileriyle yapılan en ilginç araştırmalardan bir tanesi Google Grip Trendleri uygulamasıydı. 2008 yılında başlatılan uygulamayla birlikte Google, arama motoru üzerinden en çok grip aramasının yapıldığı bölgeleri gösteriyor ve böylece Amerika Birleşik Devletleri’nin hangi bölgesinde grip salgının yaşandığını merak edenlere ulaştırıyordu. Grip belirtileri, kas ağrısı ve buna benzer grip bağlantılı aramaların fazlalaştığı yerleri grip bölgesi olarak gösteriyordu. 2009 yılında Nature dergisinde yayınlanan makaleyle Google’ın elde ettiği sonuçlar ayrıntılarıyla açıklanırken, bilim insanları da arama sonuçlarının bilimsel bir veri olarak kullanılabileceğini ilk kez görmüş oldular.

Google tarafından başlatılan ilk çalışmanın ardından 2018’e kadar 700 farklı arama sonucu kaynaklı bilimsel makale yayınlandı. Tıptan ekonomiye sosyolojiden biyolojiye kadar birçok farklı alanda Google verileri kullanılırken, Ekonomist Seth Stevens-Davidovits'in 2013 yılına ait çalışması, Amerikalılar arasında ırkçı tutumlar ve önyargıların oldukça yaygın olduğu, oysa geleneksel kamuoyu ölçümlerinin tam tersini gösterdiğini ortaya çıkardı. Üç yıllık (2004 - 2007) verileri analiz eden Davidovits, olumsuz karşılanan "nigger" (aşağılayıcı anlamda zenci) kelimesinin en az ‘migren' veya ‘ekonomist' kadar sık arandığını tespit etti.

Rus Sosyolog Katerina Guba ise arama motorlarından alınan verilerin bilimi tamamen değiştireceğini düşünenlerden biri. Bilim insanları artık kullanıcıların kendileri tarafından üretilen verilere önem veriyorlar (insanlar yazılar yazıyor, emojiler kullanıyor, fotoğraf yüklüyor) ve artık önceden belirlenmiş bir izleğe göre hareket etmeyip, mevcut hipotezlerle ilgilenmiyorlar. Bilim insanı Geek Piknik festivalindeki aynı konuşmasında, "İntihar, kürtaj, korku, dinsel hoşgörüsüzlük, seks gibi özel konular sosyologlar için bir bilgi deposudur." Belirlrmesinde bulunarak, "İnsanlar sosyal ağlarda asla söyleyemeyeceği ve yazamayacağı şeyleri arama motoruna girerek buluyor "dedi.