Aranan Hacker Bakan Çıktı!

29 ülkeden 380 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen Hack Karadeniz etkinliği, katılımcıları eğlendiren bir sonla noktanlandı. Yarışma kapsamında dünyanın ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar, belirlenen süre ve şartlar içerisinde istenen siyah hackerı tespit etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda tespit edilen siyah hackerın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olduğu ortaya çıktı.

Beyaz hacker takımları Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket ederek siyah hackerı yakalamaya çalıştı. Yarışma konseptine göre hackerın arkasında bıraktığı izleri takip eden ekipler, sonuç olarak şüphelinin telefonuna ulaşmayı başardı.

Bakan Mustafa Varank'ın Olduğu Kafeye Hücüm Botlarıyla Gidildi!

Bırakılan ipuçları sayesinde Bakan Varank'ın telefonuna ve konumuna ulaşmayı başaran beyaz hacker ekipleri, polisin de desteğiyle hücum botlarına binerek bakanın bulunduğu kafeye gitti. Şüphelilerin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç çıkması katılımcıları şoka uğrattı.

Yapılan etkinlik hakkında basına demeçlerde bulunan Bakan Varank, "Bir siber güvenlik yarışmasını fiziki yarışmayla birleştirdik. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldu. Biz de aslıdna beyaz şapkalı hacker olmamıza rağmen bugün siyah şapkalarımızı takıp, senaryoda önceden belli ettiğimiz bir yeri hackliyormuşuz gibi yaparak yarışmaya dahil olduk. Yarışmacılar emniyet siber güvenlik dairemizle iş birliği yapıp telefonlarımızdan yerimizi tespit ederek buraya geldiler. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum." dedi.