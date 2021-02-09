Araştırmaya Göre 1.1 Milyon Öğrencinin İnterneti Yok

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu yayınlandı. Rapora göre, öğrencilerin yüzde 1,5’i televizyonu ve interneti olmadığı için ders anlatımlarını takip edemedi.

227 Bin Öğrencinin Evinde Televizyon Yok

T24'te yer alan habere göre, 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişi uzaktan eğitim hakkında yapılan ankete katıldı. Öğrencilerin %13'ünün EBA TV ve çevrimiçi derslere katılamadığı aktarılıyor.

Rapora göre öğrencilerin yüzde 1,5', televizyonu ve interneti olmadığı için ders anlatımlarını takip edemezken, yüzde 7,1'i de internete erişimi olmadığı için canlı derslere giremedi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, 18,2 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü ANKA Haber'e açıkladı.

Taştan devlet okulunda okuyan 1 milyon 78 bin öğrencinin interneti ve 227 binin de televizyonu olmadığını belirtti ve rapordaki veriler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"3 milyon 645 bin çocuğun uzaktan eğitimle ilgili derslere girmediğini görüyoruz. Giren çocukların da yüzde 23’ü tamamen tüm derslere katıldığını, yüzde 53,3’ü de bazı derslere katıldığını söylüyor. Burada öğrencilerin yaklaşık yüzde 50’si EBA ve uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamıyor."

Rapor'daki veriler şu şekilde:

Öğrencilerin yüzde 76’sı canlı derslere katıldıklarını, velilerin ise yüzde 80’i çocuklarının yapılan canlı derslerin bazılarına veya tamamına katıldığını bildirdi.

EBA’ya ilişkin olarak öğretmenlerin yüzde 75’i, öğrencilerin ise yüzde 62’si EBA ders içeriklerini yeterli bulduklarını söyledi.

Okul yöneticilerinin yüzde 28’i, genel olarak canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtti.

Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 51’i ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 76’sı EBA üzerinden canlı derslere katıldığını, yüzde 24’ü ise canlı derslere katılmadıklarını belirtti.

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