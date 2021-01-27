Araştırma: Hava Kirliliği 300 Milyon İnsanı Kör Edebilir!

Hava kirliliği, 2040 yılına kadar 300 milyon insanın kalıcı görme kaybı yaşamasına neden olabilir. 10 yılı aşkın süredir devam eden bir araştırma ile beraber çıkan bu sonuç, çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu. Yapılan araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Hava Kirliliği Yüzlerce Milyon İnsana Görme Kaybı Yaşatabilir

Havadaki kirlilik oranının yüksek seviyede olması, canlıların sağlığının ciddi oranda olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Havadaki kirliliğin oluşmasında egzoz gazları, sanayi tesislerinin yanlış lokasyonlara konumlandırılması, soba ya da kalorifer gibi ısıtıcıların uygun şartlarda yakılmaması gibi birçok neden yer alıyor. Özellikle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olan bu kirlilik, insanların görme kaybı yaşamasına da sebep olabiliyor.

Havadaki kirliliğe ilişkin 15 yıl gibi uzun bir süredir bir araştırma gerçekleştiriliyordu. Yıllardır üzerinde çalışılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre ekonomik açıdan iyi seviyede olan ülkelerde meydana gelen hava kirliliği, insanların kalıcı olarak görme kaybı yaşamasına neden oluyor.

Euronews’teki habere göre yapılan araştırma, havadaki kirlilik ve sarı nokta hastalığı olarak da bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (AMD) nedeni ile 2040 yılında 50 yaşını aşmış 300 milyon insanın görme kaybı yaşayabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

Oxford Üniversitesi Göz Hastalıkları Profesörü Robert MacLaren, yapılan çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AMD hastalığıyla sigara arasındaki ilişki iyi biliniyordu. Ancak atmosfer kirliliğine ilişkin bu yeni bulgu, iklim değişikliği tartışmasına daha da katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

İngiltere Göz Hastalıkları Gazetesinde yayımlanan bir makaleye göre göz rahatsızlığı olan 115 binden fazla hasta üzerinde bir araştırma yapıldı. 2006 yılında başlayan araştırmada bilim insanları, kalp ve akciğer hastalıklarına da neden olan sarı nokta hastalığı ile havadaki kirlilik arasında bir ilişkinin olduğunu tespit etti. Çalışmada özellikle trafiğin yoğun olduğu kentlerde nitröz oksit ve havada yer alan hastalık yapıcı küçük partiküler madde oranlarının ölçümü yapıldı.

Her birkaç yılda bir katılımcıların göz muayeneleri yapıldı.Yapılan çalışma sonucunda 1.286 kişinin sarı nokta hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Havadaki kirliliğe maruz kalan kişilerin kırsal veya temiz havaya sahip bölgelerde yaşayan kişilere kıyasla AMD hastalığına yakalanma oranı yüzde 8 daha fazla olduğu ortaya çıktı.