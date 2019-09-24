Araştırma Oyunu Eastshade, PS4 ve Xbox One için de Çıkıyor

İlk oyunu Leaving Lyndow olan Eastshade Studios LLC, Eastshade adıyla geliştirdiği ikinci oyununu Şubat ayı içerisinde PC için satışa sunmuştu. Açık dünyada araştırma odaklı oynanış sunan oyun, önümüzdeki ay PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacak.

Gezgin bir ressamı canlandırdığımız birinci kişi bakış açısından oynanan oyunda Eastshade adasında gezecek ve güzel manzaraları tuvalimize aktaracağız. Oyundaki tek amacımız tablolar çizmek değil. Adada yaşayan insanlar ile konuşup yaşamları hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra ihtiyacı olanlara yardımda bulunarak, ilerleyişe göre açılan konular ve duruma göre değişiklik gösteren sohbetler neticesinde arkadaşlık da kurabileceğiz. Çizdiğimiz tabloları ada halkına sunmamız durumunda da gizemleri ortaya çıkarabileceğimiz çeşitli eşyalar elde edebileceğiz.

Ayrıca karşımıza çıkacak olan bir takım engelleri aşmak ve araştırma görevlerini tamamlamak için üretim materyalleri ve şemalar da bulabilmemiz mümkün olacak.

Eastshade PlayStation 4 ve Xbox One için 21 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Şu anda oyunun Steam üzerinde 40 TL gibi bir fiyata satılmakta olduğunu söyleyelim. Duyuruya özel olarak yayınlanmış olan fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!