İsveçli Araştırmacılar Ağaçlardan Batarya Üretmenin Yolunu Buldu

Son yıllarda elektrikli araçların da yükselişe geçmesiyle birlikte bataryalara olan ihtiyacımız artıyor. Fakat batarya üretiminin maliyeti fazla olduğu gibi çevreye verdiği zararlar da bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'da çalışmalarını sürdüren bir firma, ağaçlardan batarya üretiminin yolunu buldu.

Stora Enso adındaki firmada çalışan araştırmacılar, ağaçlarda bulunan sert bir karbon olan "lingin" isimli organik polimerdn batarya üretmeyi başardı.

Sadece 8 Dakikada Şarj Olabiliyor!

Buluşlarının devrim niteliğinde olduğun belirten araştırmacılar, bataryanın yalnızca 8 dakikada doldurulabildiğini iddia etti.

Lignin, kağıt fabrikası atığı olarak biliniyor. Stora Enso'daki araştırmacılar, lignin polimerinin lityum iyon pillerde bulunan grafit anotlara karşı bir alternatif olarak kullanılabileceğini keşfetti.

Sert bir karbona dönüştürülen lignin, ultra verimli bir anot olarak kullanılabiliyor. Bu buluşun pil teknolojisinde büyük bir sıçrama yaratacağı düşünülüyor.

2025 yılına kadar anotlarını daha çevre dostu bir alternatif olarak piyasaya sürmeye hazırlanan Stora Enso'nun proje yetkilisi Lauri Lehtonen ağaçtan pil üretim teknolojisi hakkında, "Yüksek şarj oranları açısından, sert karbonlar sizi grafitin gidemeyeceği yerlere götürebilirler. Grafitin limitleri 40-50 dakika civarındadır ve bunu çok pahalı bir silikonla 20 dakikaya kadar doldurabilirsiniz. Lignin tabanlı anotlar sadece sekiz dakikalık şarj sürelerine sahiplerdir.” yorumunda bulundu.