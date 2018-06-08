Araştırmacılar, Ağız Kokusunu Algılayan Sensör Geliştirdi

Güney Koreli ve ABD’li bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, kötü ağız kokularını algılayan bir sensör geliştirdi.

Ağız kokusu problemi birçok kişinin muzdarip olduğu sorunların başında geliyor. Öyle ki çalışmalar, her iki yetişkinden birisinin ağız kokusu sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Çoğu kişi için ağız kokusu sadece bir rahatsızlık ya da bir utançken, bazen de dişeti hastalığı, ağızdaki mantar enfeksiyonları ve dişte çürüme gibi daha ciddi bir tıbbi sorunun belirtisi olabilir.

Neyse ki bilim insanlarının bu soruna bir çözümü var. Ağız içindeki bazı kimyasal maddeler kötü koku yayılmasına neden oluyor. Bunlardan birisi de hidrojen sülfür. Araştırmacıların geliştirdikleri küçük sensör ise bu kokuyu algılayabiliyor.

Araştırma ekibi, Analytical Chemistry dergisi tarafından yayımlanan çalışmada, kurşun asetat (hidrojen sülfür gaza maruz kaldığında kahverengiye dönüşen bir kimyasal) ile bir 3D nanofiber ağı reaksiyon yaratmak için birleştirdi.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan İl-Doo Kim, doktorların hastaları hızlı ve ucuz bir şekilde teşhis etmeleri için taşınabilir bir 'ağız kokusu dedektörü' yaratmak istediklerini söylüyor.

Kim, doktorların sensör üzerindeki renk değişimlerini izleyerek sadece birkaç dakika içinde çıplak gözle hidrojen sülfür kimyasalını tespit edebileceğini belirtiyor.

Şu anda test aşamasında olan sensörün seri üretime geçilip geçilmeyeceği ise henüz belli değil.