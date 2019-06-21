Araştırmacılar Duyurdu: Android, iOS'a Göre Daha Güvenli

Hem Android hem de iOS'daki uygulamaların güvenlik test sonuçlarına göre; güvenli olmayan veri depolamasının tüm mobil uygulamalardaki en yaygın güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.

Positive Technologies tarafından hazırlanan güvenlik raporunda Android'in iOS'a oranla daha güvenilir olduğu belirtildi. Uygulama güvenliği konusunda yüzde 42'ye 38 oranını yakalayan Android, uzun yılların klişesini yıkmayı başarmış gibi gözüküyor. Ancak yine de araştırma sonuçları her iki sistemin de tehlikede olduğunu gösteriyor.

Positive Technologies'in araştırması, veri depolamanın en yaygın güvenlik açığı olduğunu ve bu kusurun mobil uygulamaların yüzde 76'sında bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu durum uygulama şirketleri tarafından istismar edilirse şifreler, finansal bilgiler, kişisel veriler ve özel mesajların kopyalanması bir hayli kolay. Mobil uygulamalarda tespit edilen güvenlik açıklarının yüzde 89'undan kötü amaçlı yazılımlar yararlanabiliyor.

Android ve iOS Kullanıcılarına Güvenlik Önerileri

Positive Technologies'deki siber güvenlik lideri Leigh-Anne Galloway kötü amaçlı yazılım tehdidinden korunma yollarını da açıkladı. İşte Galloway'dan güvenlik tedbirleri:

"U ygulamalar kritik derecede güvensizdir ve bu sorunu çözmek için geliştiricinin dikkatini çok az kullanır, bir akıllı telefondan veri çalmak genellikle cihaza fiziksel erişim gerektirmez. Uygulamalar telefon işlevlerine veya verilere erişim isteğinde bulunduğunda kullanıcıların dikkatli olmalarını öneririz. Bir uygulamanın işini doğru şekilde yerine getirmediğinden şüpheleniyorsanız isteği reddedin.