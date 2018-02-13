Araştırmacılar, Farelerdeki Tümörleri Nanorobotlarla Yok Etti

Tıp dünyasının, Malign Tümör yani halk arasında daha çok bilinen adı ile kötü huylu tümörle mücadele yöntemleri ne yazık ki yeterli seviyede değil. Kemoterapi ve radyasyon tedavileri bazen olumlu sonuçlar verse bile, büyük çapta yan etkilere neden oluyor.

Söz konusu tedavilerde başlıca hedefler tümörlü hücreler olsa da vücudun her hücresi çeşitli kimyasallarla radyasyon bombardımanına maruz kalıyor. Bilim insanları, çok uzun bir zamandır sağlıklı hücreleri dışarıda bırakan ve spesifik olarak tümör hücrelerini hedefleyen bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor.

Nature Biotechnology'de yayınlanan bir çalışma, DNA'dan yapılmış nanorobotların etkili bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Araştırma ekibi, bir virüsün DNA parçacığını alarak bir çeşit DNA molekülü haline getirdi. Oluşturulan tabaka daha sonra pıhtı oluşmasını sağlayan trombin enzimi ile birleştirilerek küçük bir tüp haline getirildi.

Fareler Üzerinde Olumlu Sonuç Verdi

Bilim insanları, DNA tüpüne tümör hücrelerinde bulunan ve moleküle küçük DNA parçalarını bağlayarak, nanorobotlar için bir tür rehber oluşturdular. Buradaki ana düşünce; nanorobotlar bir organizmaya dahil olduktan sonra sağlıklı hücrelerin tam anlamıyla etrafından dolaşacak ve DNA yönlendiricilerinin yardımıyla tümör ile ilişkili moleküllerle temas kuracak. Ardından DNA tüpü açılarak trombin ortaya çıkacak. Bu, trombininin kan dolaşımını tümöre püskürterek etkili bir şekilde mücadele etmesini ve sonunda da söz konusu tümörlü hücreleri öldürmesini sağlayacak.

Nanorobotları fareler üzerinde test eden bilim insanları, yaptıkları denemelerde tümör büyümesini yavaşlatarak farelerin ömrünü uzatmayı başardı. Ayrıca cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan Melanoma'nın tedavisinde de aynı yöntemi kullanan bilim insanları, tümörün büyümesini yavaşlatmayı, hatta sağlıksız hücreleri onarmayı dahi başardı.

Henüz deneysel sürecin devam ettiğini belirten araştırmacılar, nanorobotların kanser tedavilerinde çok önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Devrim niteliğindeki bu teknolojinin insanlar üzerinde ne zaman test edileceği ise henüz bilinmiyor.