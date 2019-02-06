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Araştırmacılar, Fok Dışkısında Bulunan USB Belleğin Sahibini Arıyor

Araştırmacılar, Fok Dışkısında Bulunan USB Belleğin Sahibini Arıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Bilim insanları, leopar fokunun dışkısında buldukları USB belleğin sahibini arıyor!

Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü (NIWA), Yeni Zelanda’da bulunan bir fok dışkısının içinde bir USB bellek keşfetti. 

Kurum için çalışan gönüllüler ve bilim insanları, leopar fokunun anatomik yapısı ve beslenme alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi almak için buldukları dışkıları inceliyor. Eşi benzeri olmayan bir keşfe imza atan araştırma grubu, belleğin sahibini bulmak için seferber oldu.

NIWA, USB bellekten çıkan videoları resmi Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu videoda, kano üzerindeki bir kişinin denizdeki iki leopar fokunu kameraya aldığını görüyoruz. Videonun süresi yalnızca 37 saniye; ancak bu bile belleğin size ait olup olmadığını anlamanızı yardımcı olmuş olsa gerek.

 

 

NIWA, USB belleği sahibine ulaştırmayı istiyor; ancak leopar foku dışkısı toplamak için bir gönüllü çalışma karşılığında. 

Yeni Zelanda’da dışkı toplayan gönüllü kişiler, deniz hayvanlarının korunması için mücadele eden “Leopard Seals” adlı bir grubun parçasını oluşturuyor.

Bu hikayenin mizahi bir yönü olmasına rağmen, oldukça endişe verici. NIWA gönüllüsü Jodie Warren, Antarktika hayvanlarının içinde plastik gibi maddelerin olmasının kaygı verici olduğunu söylüyor.

ABD, Avustralya ve İtalya'dan bilim insanlarının araştırmalarına göre, beş milimetreden küçük plastiklerin okyanus ve deniz yaşamına büyük zararlar verme ihtimali bulunuyor.

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