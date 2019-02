Araştırmacılar, Fok Dışkısında Bulunan USB Belleğin Sahibini Arıyor

Bilim insanları, leopar fokunun dışkısında buldukları USB belleğin sahibini arıyor!

Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü (NIWA), Yeni Zelanda’da bulunan bir fok dışkısının içinde bir USB bellek keşfetti.

Kurum için çalışan gönüllüler ve bilim insanları, leopar fokunun anatomik yapısı ve beslenme alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi almak için buldukları dışkıları inceliyor. Eşi benzeri olmayan bir keşfe imza atan araştırma grubu, belleğin sahibini bulmak için seferber oldu.

NIWA, USB bellekten çıkan videoları resmi Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu videoda, kano üzerindeki bir kişinin denizdeki iki leopar fokunu kameraya aldığını görüyoruz. Videonun süresi yalnızca 37 saniye; ancak bu bile belleğin size ait olup olmadığını anlamanızı yardımcı olmuş olsa gerek.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0