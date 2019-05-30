Araştırmacılar Kakayı Buharlaştırabilecek Tuvalet Geliştiriyor

Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde tuvaletlerde suyu kolayca bulabiliyor ve ihtiyaç giderdikten sonra tuvaleti temizleyebiliyoruz. Ancak araştırmacılar su erişimi olmayan bölgeler için dışkıyı buharlaştırabilecek bir tuvalet geliştirmek istiyor.

Yeni Zelanda merkezli bir şirketin üzerinde çalıştığı projede, su kullanılmadan kakanın buharlaştırılması planlanıyor. Scion isimli firma, dışkının buharlaştırılarak yok olmasını ve böylece su sorunuyla birlikte atıkların döküleceği yer problemini de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İnsan dışkısını buharlaştırma işlemi; ilk olarak dışkıyı basınç altına sokuyor, oksijen ekliyor ve dışkıyı 200 dereceye ulaşana kadar ısıtıyor. Böylelikle dışkı karbondioksit ve suya dönüşüyor. Normalde bu işlem oksidasyon olarak adlandırılır ve atık su arıtma endüstrisinde kullanılır. Ancak Scion firması tüm bu işlemleri ev tuvaletlerine getirmek istiyor.

Su Projesine Bill Gates Yatırım Yapmıştı

Daha önceden insan atığını içilebilir suya dönüştürme projesiyle gündeme gelen ve Bill & Melinda Gates Vakfından yardım alan Scion firması, şimdilik fon sağlayacak bir yatırımcı bulamadı. Henüz yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaramayan Scion'un yine de Gates Vakfıyla çalışabileceği düşünülüyor.