Araştırmacılar, Lazer Kullanarak Akıllı Telefonu Şarj Etmeyi Başardı

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, odaya kurdukları lazer düzeneği ile bir akıllı telefonu şarj etmeyi başardı. Ekip, lazer ile şarj etme yönteminin çoklu güvenlik özellikleri ile tasarlandığını belirtti.

Araştırmacılar, lazer sistemi ile şarj edilen bir akıllı telefonunun geleneksel şarj yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı şarj olduğunu söylüyor. Lazer şarjı için akıllı telefona oldukça ince bir güç hücresi takan araştırma ekibi, aşırı ısının dağılmasına yardımcı olmak için akıllı telefonun arkasına metal gövdeli bir soğutucu yerleştirdi.

Bu sistemi tasarlarken güvenliğin esas alındığını belirten araştırmacılar, söz konusu şarj sisteminin çeşitli ticari esaslara uygun olduğunu ve evlerde kullanılabilecek kadar güvenli olduğunu söylüyor.

Lazer şarj sisteminin birden fazla güvenlik protokolüne sahip olduğunu belirten araştırmacılar, sensörler sayesinde ışının önünden geçen herhangi bir insanın hemen algılandığını ve emniyet sisteminin devreye girdiğini ifade etti. Bununla birlikte görüntüde kullanılan kırmızı lazerler sadece gösteri amaçlı. Yani şarj ışınları insan gözüyle görülemiyor.

Yaklaşık 5 metre mesafedeki bir akıllı telefona sabit 2W güç sağlayabilen sistem, verici ile 12 metre uzaklıktaki bir akıllı telefonu dahi şarj edebiliyor.