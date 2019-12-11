Araştırmacılar, Yayaları Tehlikelere Karşı Uyaran Kulaklık Üzerinde Çalışıyor

Kulaklık takarken yolda yürümek, dış dünyadan izole olunduğu zaman tehlikeli bir hal alabiliyor. Bu konuyla ilgili olarak Kolombiya Üniversitesi'nden araştırmacılar, tehlike yaratan durumları algılayabilen bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalışıyorlar. Bu kulaklık sayesinde yayaların, müzik ya da video sesleri nedeniyle dağılan dikkatlerinden dolayı yaşayabilecekleri tehlikelerden haberdar olmaları sağlanacak.

Araştırmacılar, yakın çevredeki tehlikelere karşı yayaları uyarmak üzerine çalıştıkları kulaklık sayesinde insanların araba kornası, bağırma ya da yaklaşan arabalardan haberdar olabilmelerini hedefliyor. Bu projenin ortaya çıkış amacı özellikle Amerika’da yayaların geçirdikleri kazaların son sekiz yılda üçe katlamasından kaynaklanıyor.

Üzerine yerleştirilmiş olan küçük mikrofonlar sayesinde yaklaşan arabaların seslerini tanıyabilen kulaklık, tehlike yaklaştığı zaman kullanıcıya otomatik alarm gönderecek. Bu teknoloji sayesinde araştırmacılar, yaya yaralanmaları ve ölümlerinin azalacağını düşünüyorlar. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı'ndan 1.2 milyon dolar hibe alan proje, oldukça karmaşık bir Ar-Ge sisteminden ve yerleştirilmiş mikrofonlardan oluşuyor.

Geliştirilen kulaklık sistemi, düşük bir pil gücü kullanarak ilgili sesleri diğer seslerden ayıracak. Ayrıca bu sistemde kullanıcının akıllı telefonlarının makine öğrenmesi yoluyla tehlike yaratan sesleri öğrenmesi sağlanacak. Şimdilik New York sokaklarında test edilen kulaklığın bir an önce bir prototipinin geliştirilerek satışına başlanması bekleniyor.