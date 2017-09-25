Araştırmacılar Yeni Bir Dinozor Türü Keşfetti

Dinozorlar, şüphesiz evrenimizin en esrarengiz ve ilgi çekici canlılarıydı. Bugün nesilleri tükenmiş dahi olsa, milyonlarca yıl sonra konuşulmaya devam ediyorlar. İspanya’da bir grup paleontolog, yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşamış ve Soriatitan golmayensis adını verdikleri bir dinozor türü keşfetti. İşte detaylar.

Soriatitan golmayensis, 14 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen iri ve otçul bir hayvandı. Üyesi olduğu brachiosauridae ailesi büyük ebatı, uzun boyun ve kuyrukları ve görece daha küçük elleriyle tanınıyor.

Bulunduğu tür grubunda Avrupa’da keşfedilen ilk dinozor olan Soriatitan golmayensis’in ismi, İspanya’nın kuzeyinin ortasındaki kemiklerin bulunduğu Soria bölgesinden geliyor.

İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan paleontolog Rafael Royo, "Bu zamana kadar brachiosauridlerin soylarının Avrupa’da 130 milyon yıl önce tükendiğine inanılıyordu. Kıtaların çoğunluğunun bir arada olduğu dönemde Afrika, Birleşik Devletler ve Avrupa’nın olduğu toprak parçasında, günümüzden yaklaşık 150 milyon yıl önce brachiosauridler yaşıyordu.” dedi.

Son yapılan keşfe kadar da bu zaman döneminden sonra Avrupa’da brachisaurid fosili bulunmamıştı ve bu yüzden araştırmacılar soylarının o bölgede tükendiğini düşünüyordu.

Royo, ”Bulduğunuz birkaç kemiğin yeni bir türe ait olup olmadığını söylemek zor oluyor ama bu defa elimizde iskeletin bütün bölümlerine dair bir fikir var.” derken, Soriatitan’ın yaşadığı dönemde İber Yarımadasının nehirlerle ve bol bitki örtüsüyle alt tropikal bir iklime sahip olduğunu ve böylece türlerin gelişmesine ön ayak olduğunu söylüyor.

İspanya dinozor fosili avcıları için dünyanın en zengin bölgelerinden biri olmasıyla tanınıyor.