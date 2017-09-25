  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Araştırmacılar Yeni Bir Dinozor Türü Keşfetti

Araştırmacılar Yeni Bir Dinozor Türü Keşfetti

Araştırmacılar Yeni Bir Dinozor Türü Keşfetti
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek proje

Dinozorlar, şüphesiz evrenimizin en esrarengiz ve ilgi çekici canlılarıydı. Bugün nesilleri tükenmiş dahi olsa, milyonlarca yıl sonra konuşulmaya devam ediyorlar. İspanya’da bir grup paleontolog, yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşamış ve Soriatitan golmayensis adını verdikleri bir dinozor türü keşfetti. İşte detaylar.

Soriatitan golmayensis, 14 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen iri ve otçul bir hayvandı. Üyesi olduğu brachiosauridae ailesi büyük ebatı, uzun boyun ve kuyrukları ve görece daha küçük elleriyle tanınıyor.

Bulunduğu tür grubunda Avrupa’da keşfedilen ilk dinozor olan Soriatitan golmayensis’in ismi, İspanya’nın kuzeyinin ortasındaki kemiklerin bulunduğu Soria bölgesinden geliyor.

İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan paleontolog Rafael Royo, "Bu zamana kadar brachiosauridlerin soylarının Avrupa’da 130 milyon yıl önce tükendiğine inanılıyordu. Kıtaların çoğunluğunun bir arada olduğu dönemde Afrika, Birleşik Devletler ve Avrupa’nın olduğu toprak parçasında, günümüzden yaklaşık 150 milyon yıl önce brachiosauridler yaşıyordu.” dedi.

Son yapılan keşfe kadar da bu zaman döneminden sonra Avrupa’da brachisaurid fosili bulunmamıştı ve bu yüzden araştırmacılar soylarının o bölgede tükendiğini düşünüyordu.

Royo, ”Bulduğunuz birkaç kemiğin yeni bir türe ait olup olmadığını söylemek zor oluyor ama bu defa elimizde iskeletin bütün bölümlerine dair bir fikir var.” derken,  Soriatitan’ın yaşadığı dönemde İber Yarımadasının nehirlerle ve bol bitki örtüsüyle alt tropikal bir iklime sahip olduğunu ve böylece türlerin gelişmesine ön ayak olduğunu söylüyor.

İspanya dinozor fosili avcıları için dünyanın en zengin bölgelerinden biri olmasıyla tanınıyor.

Dinozorların Neden Yok Olduğu Kesin Olarak Anlaşıldı TEKNOLOJİ Dinozorların Neden Yok Olduğu Kesin Olarak Anlaşıldı

Dinozorların Soyunu Tüketen Gök Taşının Sırları Açığa Çıkıyor TEKNOLOJİ Dinozorların Soyunu Tüketen Gök Taşının Sırları Açığa Çıkıyor

ETİKETLER: dinozorlar

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Windows Phone Windows Phone
Windows Phone Windows Phone, Windows 8'li cihazlarınız arasında kolayca dosya taşımanıza izin veren ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
MyFitnessPal MyFitnessPal
MyFitnessPal MyFitnessPal, fazla kilolarından şikayetçi veya formunu korumak isteyenler için harika bir Windows Phone fitness uygulaması. ÜCRETSİZ
DaVinci Resolve DaVinci Resolve
DaVinci Resolve DaVinci Resolve ile video projelerinizdeki kurgu ve renk düzeltmesi gibi ayarları profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Adobe Illustrator Adobe Illustrator
Adobe Illustrator Her tür projede kullanılmak üzere özgün vektör çizimler yapılmasını sağlayan Adobe Illustrator tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği bir yazılım. DENEME SÜRÜMÜ
Dream Treats Dream Treats
Dream Treats Dream Treats, Disney karakterlerine hayranlık besleyen her yaşta oyuncunun keyifle oynayabileceği bir Windows Phone oyunu. ÜCRETSİZ
APKTOW10M APKTOW10M
APKTOW10M APKTOW10M, Android uygulama ve oyunları Windows Phone'da çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Project Cars 2 Project Cars 2
Project Cars 2 Project Cars 2 yüksek gerçekçilik sunan bir yarış oyunudur
Project Argo Project Argo
Project Argo Project Argo ücretsiz bir online savaş oyunudur ÜCRETSİZ

YORUMLAR