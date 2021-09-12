Veri Kaynağı Olarak Facebook'u Kullananlar Yandı!

Veri kaynağı olarak dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'tan yararlanan araştırmacılara yanlış bilgi verildiği ileri sürüldü. Sosyal medya platformunun kendilerine sağlamış olduğu verilere güvenen araştırmacıların aylar hatta yıllar alan çalışmaları yanlış bilgi içeriyor olabilir.

NY Times tarafından sağlanan bilgilere göre araştırmacıların çalışmalarının yanlış bilgi içermesinin nedeni, Facebook'un kullanıcıların platform genelindeki gönderi ve bağlantılarla nasıl etkileşime girdiği ile ilgili eksik veya yanlış bilgi vermesi.

Sosyal medya platformu, yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek, insanların doğru bilgilenmesine yardımcı olmak için akademisyenlerle son birkaç yıldır veri paylaşıyor.

Şirket, araştırmacılara şeffaflık ve kullanıcıların etkileşim kurma biçimi ile ilgili bütün bilgileri paylaşacağı konusunda söz verdi ancak şirketin akademisyenlerle paylaştığı verilerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan kullanıcıların yaklaşık yarısının etkileşim biçimini içerdiği öne sürüldü. Bu bilgileri paylaşılan kullanıcıların çoğu ise eğilimlerini açık bir şekilde belirten kullanıcılardan oluşuyor.

Facebook sözcüsü Mavis Jones, veri sağlama ile ilgili yanlışlığın teknik bir hatadan meydana geldiğini savundu. Verilerde bir yanlışlık olduğunu ilk keşfeden Urbino Üniversitesinden Doç. Fabio Giglietto oldu. Giglietto, sosyal medya platformunun ağustos ayında herkese açık olarak yayımlamış olduğu büyük içerik raporu ile şirketin sağladığı verileri karşılaştırdı ve sonuçların eşleşmediğini tespit etti.

Facebook'u Veri Kaynağı Olarak Kullananlardan Yoğun Eleştiri!

Giglietto, söz konusu yanlışlığı bildirdikten sonra diğer araştırmacılar da endişelerini dile getirdi. Kuzey Karolina Üniversitesinden araştırmacı Alice Marwick, Engadget'a yapmış olduğu açıklamada Facebook'un verilerine erişim haklarının olmaması nedeniyle sonuçları doğrulamalarının mümkün olmadığını belirtti.

Bütün bunlara ek olarak şirketin cuma günü araştırmacılardan özür dilemek için onlarla telefon görüşmesi yapıldığı bildirildi. Bu araştırmacılardan biri olan Megan Squire, NY Times'a görüşmede 47 kişinin olduğunu, her birinin çalışmasının risk altında olduğunu, kimi çalışmaların da çoktan mahvolduğunu ifade etti.

Bazı araştırmacılar, araştırmaları ile ilgili bilgi toplamak için kendi araçlarını kullanıyorlar fakat sosyal medya söz konusu olduğunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan pek çok akademisyenin araştırması için veri elde etmek için Facebook'a güvenmiş olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.