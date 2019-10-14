Araştırmalar Ay'da Su Kaynağı Olabileceğini İşaret Ediyor

Eğer Ay'da su kaynağı varsa, yeterli miktarda ise ve erişilmesi de mümkünse bilim insanları ilerideki görevler için onu içme suyu olarak kullanabilir, nefes almak için oksijene ve hatta roket yakıtına çevirebilir! Son araştırmalar bunun mümkün olabileceğini işaret ediyor.

Güney Kutbunda Buz Birikintileri Bulunuyor

Yeni araştırmalarda ortaya çıkan, Ay'da bulunan buz birikintileri bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başardı. Üstte de bahsettiğimiz gibi eğer Ay'da su bulunabilirse çok işlevsel yönlerden kullanılabilir. Bu hem işleri kolaylaştırması hem de maliyeti azaltması noktasında oldukça önemli bir detay. Sonuç olarak uzaya gönderdilen her bir kilonun dahi, bir maliyeti bulunmakta.

Ay'ın güney kutup bölgesine yakın kraterlerinde bulunan buz birikimi, bilim insanlarını heyecanlandırmayı başardı. Bunun bir kaynak suyu olup olmadığını bilmeyen bilim insanları, bu noktada araştırmalarını devam ettirmek için çeşitli planlar hazırlamakta.

Bu sulardan bazılarının yaklaşık 3,8 milyar yıllık bir geçmişe sahip olması, bazılarının ise yeni yeni oluşmaya başlaması araştırmacıların daha çok heyecanlanmasına yol açtı. Şu an için araştırmalar yetersiz olsa da kaynakların güvenilirliği, yaşı, derinlikleri gibi pek çok detay için çeşitli araştırmalar yapılacak.

"İnsanları uzun süreli keşifler için Ay’a geri göndermeyi düşündüğümüzde, orada hangi kaynaklara güvenebileceğimizi bilmemiz gerekiyor ve şu an da maalesef bilemiyoruz. Bunun gibi çalışmalar, bu soruları cevaplamak için nereye gitmemiz gerektiği konusunda tahminlerde bulunmamıza yardımcı oluyor" diyen araştırmacılar, bu noktada umutlu gözüküyorlar.