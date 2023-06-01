Yeni Yerli Disney Plus Dizisi 'Arayış'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Disney Plus'ın yeni orijinal içeriklerinden biri olan 'Arayış', 14 Haziran'da Türkiye ve dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak yayına girecek. Ay Yapım tarafından üretilen dizi, Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in özgün hikaye ve senaryosu ile Emin Alper'in yönetmenliğinde hayat buldu.

Dizinin başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür yer alırken, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler de kadroda yer alıyor.

Diziden yayınlanan fragman, seyirciye merak uyandıran mistik dünyanın görünmeyen yüzü hakkında ipuçları veriyor.

Arayış Yeni Fragmanı

Arayış Konusu

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

Arayış Oyuncuları

Aslı Enver

Mehmet Günsür

Defne Kayalar

Devin Özgür Çınar

Erol Babaoğlu

İpek Türktan

Erdem Şenocak

Begüm Akkaya

Şeyma Gökçe Cengiz

Onur Ünsal

Eylem Yıldız

Oral Özer

Ali Yoğurtçuoğlu

Arayış Çıkış Tarihi

Disney Plus orijinal dizisi 'Arayış', metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak. Dizi 14 Haziran'da sadece Disney Plus'ta yayınlanacak.