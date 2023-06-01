Yeni Yerli Disney Plus Dizisi 'Arayış'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı
Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrollerini üstlendiği yeni Disney Plus dizisi Arayış'tan yeni fragman yayınlandı. İşte detaylar!
Disney Plus'ın yeni orijinal içeriklerinden biri olan 'Arayış', 14 Haziran'da Türkiye ve dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak yayına girecek. Ay Yapım tarafından üretilen dizi, Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in özgün hikaye ve senaryosu ile Emin Alper'in yönetmenliğinde hayat buldu.
Dizinin başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür yer alırken, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler de kadroda yer alıyor.
Diziden yayınlanan fragman, seyirciye merak uyandıran mistik dünyanın görünmeyen yüzü hakkında ipuçları veriyor.
Arayış Yeni Fragmanı
Arayış Konusu
Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.
Arayış Oyuncuları
- Aslı Enver
- Mehmet Günsür
- Defne Kayalar
- Devin Özgür Çınar
- Erol Babaoğlu
- İpek Türktan
- Erdem Şenocak
- Begüm Akkaya
- Şeyma Gökçe Cengiz
- Onur Ünsal
- Eylem Yıldız
- Oral Özer
- Ali Yoğurtçuoğlu
Arayış Çıkış Tarihi
Disney Plus orijinal dizisi 'Arayış', metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak. Dizi 14 Haziran'da sadece Disney Plus'ta yayınlanacak.
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