Arcade Yarış Oyunu Inertial Drift Duyuruldu!

Bu sene yarış türü açısından oldukça zengin bir yıl oldu. DiRT Rally 2.0, Dangerous Driving, GRID, WRC 8 FIA World Rally Championship ve daha nicesi satışa sunuldu. Sırada ise Need for Speed: Heat var. Önümüzdeki sene de bu türde birçok oyun göreceğimizden eminiz. Bunlardan bir tanesi de Inertial Drift olacak. Oynanışta çığır açacağı söylenen yarış oyunu, PQube ve Level 91 Entertainment tarafından duyuruldu. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilemiyor ama PlayStation 4, Switch, PC ve Xbox One için geliştiriliyor.

Doksanlı yıllardan esinlenilen gelecekte geçecek olan Inertial Drift oyununun en önemli özelliği çift analog çubuk kontrol sistemine sahip olması. Tamamıyla yeniden hayal edilmiş bu kontrol sistemine bağlı olarak, yarış sırasında sol analog çubuk ile arabanızın direksiyonunu kontrol ederken yanlamak için de sağ analog çubuğu kullanacaksınız. Bu sistemin yeni oyuncular için sezgisel ve profesyonel oyuncular için de zorlayıcı olabileceği söyleniyor.

Inertial Drift oyununda neon şehir sokakları, kırsal tapınak kompleksleri ve dağlar olmak üzere yirmi farklı pist ve birbirinden farklı on altı kadar araba bulunacak.

PQube ve Level 91 Entertainment tarafından yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.