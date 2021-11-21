Arcane 2. Sezon Onaylandı: Ne Zaman Çıkacak?

Arcane 2. sezon ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. League of Legends'ın (LoL) animasyon dizisi ikinci sezon onayı aldı. Peki, LoL animasyon dizisi ne zaman çıkacak? Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Arcane 2. Sezon Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Arcane, kısa süre içerçisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Popüler animasyon dizisinin ilk sezonunu bitiren izleyicilerin kafasında "LoL animasyon dizisinin 2. sezonu çıkacak mı?" gibi bazı sorular oluşmuştu.

Netflix ve Riot Games tarafından yapılan açıklama ile birlikte izleyicilerin kafasında oluşan sorular yanıtlandı. Arcane resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, popüler animasyon dizisinin ikinci sezonunun yapım aşamasında olduğu belirtildi.

League of Legends animasyon dizisinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü ikinci sezonun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Twitter üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

Arcane Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

Piltover olarak isimlendirilen ütopik bir bölgede ve yer altı şehri Zaun'da geçen animasyon dizisi, Jinx ve Vi isimli League of Legends şampiyonlarının hikayesini konu alıyor. Popüler animasyon dizisini Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Oyuncuları

Kevin Alejandro (Jayce)

JB Blanc (Vander)

Katie Leung (Caitlyn)

Harry Llyod (Viktor)

Toks Olagundoye (Mel)

Ella Purnell (Jinx)

Jason Spisak (Silco)

Hailee Steinfeld (Vi)

Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda Kevin Alejandro, Jb Blanc, Katie Leung, Harry Llyod, Toks Olagundoye, Ella Purnell, Jason Spisak ve Hailee Steinfeld yer alıyor. Dizinin resmi fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Çok kısa bir süre içerisinde Netflix'in en çok izlenen dizisi olmayı başaran Arcane isimli League of Legends (LoL) animasyon dizisi Arcane hakkında ne düşünüyorsunuz? Son dönemin en başarılı animasyon yapımlarından bir tanesi olan Arcane'i beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.