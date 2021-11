Arcane 2. Sezon Onaylandı: Ne Zaman Çıkacak?

Arcane 2. sezon ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. League of Legends'ın (LoL) animasyon dizisi ikinci sezon onayı aldı. Peki, LoL animasyon dizisi ne zaman çıkacak? Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Arcane, kısa süre içerçisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Popüler animasyon dizisinin ilk sezonunu bitiren izleyicilerin kafasında "LoL animasyon dizisinin 2. sezonu çıkacak mı?" gibi bazı sorular oluşmuştu.

Netflix ve Riot Games tarafından yapılan açıklama ile birlikte izleyicilerin kafasında oluşan sorular yanıtlandı. Arcane resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, popüler animasyon dizisinin ikinci sezonunun yapım aşamasında olduğu belirtildi.

League of Legends animasyon dizisinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü ikinci sezonun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Twitter üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu