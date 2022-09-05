League of Legends Dizisi Arcane Emmy Ödülü Aldı

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan League of Legends, ilk ortaya çıktığı günden beri sanat tasarımına ve evren oluşturmaya fazlasıyla önem veriyor. Şimdiye kadar birçok ünlü sanatçıyla çalışan ve oyuna özgü bir metal grubu dahi kuran yayıncı firma Riot Games, geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan Arcane adlı animasyon dizisiyle büyük ses getirmişti.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Emmy'ye aday olan Arcane, En İyi Animasyon dalında ödülü evine götürdü.

En İyi Animasyon Emmy Ödülü Kazanan İlk Dijital Dizi

League of Legends'ta yer alan iki kardeş Jinx ve Vi'ın hikayesine odaklanan Arcane, suçlularıyla ünlü Zaun ve yüksek teknoloji ürünü Piltover şehirlerinde geçiyor. Toplamda dokuz bölümden oluşan dizi geçtiğimiz kasım ayında Netflix'te vizyona girmesiyle dünya çapında ses getirdi. Dizi; kaliteli sanat tasarımı, hikayeyi ele alış biçimi ve oyunun hayranlarının da ilgisi sayesinde 2021 yılında çıkan en iyi animasyonlar arasında yer aldı. Ödülü almasıyla birlikte Arcane, En İyi Animasyon dalında Emmy ödülü kazanan ilk dijital dizi oldu.

Riot Games, ağustos ayından itibaren Arcane'in yaratılmasına dair bir belgesel olan Bridging the Rift'i yayınlamaya başladı. Animasyonların oluşturulmasından ana hikayenin belirlenmesine kadar pek çok detayın yer aldığı bu belgesel şu an YouTube üzerinden izlenebiliyor.

Elde edilen başarılar sonrasında zaten ucu açık bırakılan hikayenin devamının gelmesi de kaçınılmaz oldu. Geleceği neredeyse kesinleşen Arcane hikayesinin 2. sezonda nasıl devam ettirileceği henüz belli değil. Dizinin yazar kadrosunda yer alan Amanda Overton ikinci sezonla alakalı "İkinci sezonda ne olacağını ne kadar tahmin ederseniz edin, her zaman keşfedilecek ve şaşırtacak tonla şey sizi bekliyor olacak. Bence insanlar ikinci sezonda karşılaşacakları şeyler için fazlasıyla heyecanlanacaklar." yorumunda bulundu.