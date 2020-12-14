Arçelik'ten Hitachi'yi Satın Aldı İddiası ile İlgili Açıklama Geldi

Hitachi'nin Japonya dışındaki ev aletleri biriminin yüzde 60 hissesini yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında Arçelik'e satmak üzere görüşmeler olduğu söylenmekteydi. Arçelik Hitachi'yi satın mı aldı? Bu soruya yanıt verildi. Arçelik tarafından KAP'a açıklama yapıldı.

Arçelik Hitachi'yi Satın Mı Aldı?

Arçelik'in Hitachi ile görüşmelere devam ettiği ve herhangi bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığı açıklandı.

Arçelik'in KAP'a yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bazı basın kaynaklarında, Şirketimizin Hitachi Ltd.'nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin yüzde 60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır. Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketimizce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklama ile birlikte ortaya atılan iddialara yanıt verilmiş oldu. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere henüz bir sözleşme imzalanmış değil. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın.

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Arçelik, Hitachi'yi satın alır mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!