Arçelik, Hitachi'yi Dudak Uçuklatan Rakama Satın Alıyor

Arçelik'in Hitachi'yi satın alacağı iddia edilmekteydi. Söylentiler gerçek oldu ve Arçelik, Hitachi'yi satın alıyor. Arçelik Hitachi'yi ne kadara satın alacak? İşte detaylar.

Arçelik Hitachi'yi Ne Kadara Satın Alıyor?

NTV'nin aktardığı habere göre, Arçelik, Hitachi ile Japonya dışındaki ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını resmen açıkladı. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedelinin net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olduğu aktarılmakta.

Yapılan anlaşma ile birlikte Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek; Arçelik de bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak.

Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınmasının ardından 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlandığı söylenmekte.

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Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü ise yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Arçelik A.Ş. bugün; dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da olmak üzere 7 ülkede 18 üretim tesisi, 31 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlance) 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunmakta.