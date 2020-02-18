Arçelik, LG'ye Patent İhlali Davası Açtı

Koç Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam eden beyaz eşya üreticisi Arçelik, LG'ye patent ihlali davası açtı. Güney Koreli LG'nin Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine, çamaşır makinelerinde hassas yıkama sağlayan Direct Drive teknolojisiyle ilgili patentiyle ilgili dava açtı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yakın zaman önce çamaşır makinelerinde 6 Motion adını verdiği yeni bir özellik entegre etmişti. Koç grunun en büyük şirketlerinden Arçelik ise LG'nin Direct Drive teknolojisini taklit ettiğini dile getirerek, patent ihlali davası açtı. Arçelik'in geliştirdiği Direct Drive teknolojisi, çamaşır makinesi tamburunun yarım dönüş beşik hareketi yapmasını ve böylece kıyafetlerin yıpranmadan hassas bir şekilde yıkanmasını sağlıyordu.

Arçelik, yurt içi ve yurt dışında 20 Ar-Ge merkezi, 1.500'den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3.500'e yakın uluslararası patent başvurusu ile Türkiye'nin Ar-Ge lideri konumunda. 150'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, yenilikçi teknolojileri ile sektöründe küresel ölçekte öncü çalışmalar yürütmeyi başarmıştı.

Arçelik LG patent davası neden açıldı?

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67'inci sırada yer alan Arçelik, geliştirdiği Direct Drive teknolojisinin patentini 1997 yılında aldı.

Direct Drive teknolojisiyle ilgili patentini LG'nin ihlal ettiğini tespit eden Arçelik, konunun iki şirket arasında çözüme ulaştırılması için girişimlerde bulundu. Ancak LG'nin bu çabalara olumlu yanıt vermemesi üzerine, Arçelik halka açık bir şirket olarak, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.