Archetype Entertainment'a Başka Bir BioWare Emektarı Katıldı

Sizinle bu ayın başında paylaştığım haberde, Wizards of the Coast tarafından Nisan ayında kurulmuş olan Archetype Entertainment stüdyosunun hikaye odaklı bilim-kurgu rol yapma oyunu üzerinde çalıştığından bahsetmiştim. İki BioWare emektarı James Ohlen ve Chad Robertson tarafından yönetilen stüdyoya başka bir BioWare emektarı daha katıldı: Drew Karpyshyn.

İlk iki Mass Effect oyunun baş yazarı ve Star Wars: Knights of the Old Republic oyunun da kıdemli yazarı olan Karpyshyn, BioWare çatısı altında on sekiz yılını geçirmişti. Kişisel sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, öncelikle BioWare stüdyosuna başladığında her şeyin yeni, heyecan verici olduğunu ve hayalindeki işe başladığına değinen Drew Karpyshyn, Archetype Entertainment için "Stüdyodaki hissiyat bana BioWare stüdyosundaki ilk günlerimi hatırlatıyor. Havadaki büyüyü hissedebiliyorum. Ve üzerinde çalıştığımız şey hakkında çok fazla detay veremeyecek olsam da endüstride halihazırda hayli heyecan verici bir şey geliştiriyoruz." yorumunda bulundu.

Archetype Entertainment stüdyosunun ilk projesi hakkında elde pek fazla bir detay yok. Halihazırda bilinen ise tek bir platforma özel olmayacak ve yeni bir bilim-kurgu evreninde geçecek olan rol yapma oyunu olacağı söyleniyor. Hikaye odaklı ilerleyecek oyunda, yapacağımız seçimlerin sonuçları hikayenin gelişimine doğrudan etki edecek.

Yeni bir Mass Effect doğar mı bilinmez ama ilk detayları sabırsızlıka beklediğimiz aşikar. Bakalım resmi duyuru ne zaman yapılacak. Merakla takip edeceğiz.