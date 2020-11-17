Arda Turan Koronavirüse Yakalandı: Sağlık Durumu Nasıl?

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Arda Turan resmi Instagram hesabı üzerinden koronavirüs salgınına yakalandığını açıkladı. Arda Turan sağlık durumu nasıl? Ünlü futbolcu Arda Turan hakkında merak edilenleri derledik.

Arda Turan Koronavirüse Yakalandı: Arda Turan Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü Futbolcu Arda Turan'ın tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi aktarılıyor. Arda Turan Instagram Hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada "Dün yapılan COVID-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere.." cümlelerine yer verdi.

Galatasaray Koronavirüs Açıklaması Yaptı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve takımdaki toplam vaka sayısının milli takımlardaki oyuncularla birlikte 5'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs Belirtileri Neler?

Koronavirüs hastalığı yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüs hastalığından korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

Ülkemizde Son Durum

16 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 417.594 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.601'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.610 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 356.375 olarak açıklandı.