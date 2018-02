Arena of Valor Dünya Kupası Geliyor

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Tencent, sahibi olduğu mobil MOBA oyunu Arena of Valor için önemli açıklamalar yaptı. Şirket, milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam eden AoV için yakın zaman sonra Dünya Kupası düzenleyeceğini açıkladı.

Halihazırda Riot Games’in en büyük ortaklarından bir tanesi olan Tencent, League of Legends ile birlikte PC platformunda e-Spor arenasını domine etmeyi sürdürüyordu. PC’deki başarısını mobil platformlara yansıtmak için yaklaşık iki sene önce Arena of Valor isimli oyununu piyasaya süren Tencent, yine milyonlarca MOBA severi bir araya getirmeyi başarmıştı. Çinli şirket, oldukça büyük ilgi gören oyununu bir kupayla taçlandırmak istedi.

Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde düzenleneceği söylenen Arena of Valor Dünya Kupası için şimdiden birçok takım yeni ekipler kurmaya başlarken, turnuvanın 500.000 dolar ödül havuzuna sahip olacağı açıklamadaki yerini aldı. Dota 2 takımıyla ünlenen Team Luquid ve League of Legends arenasında tanınan Vitality, şimdiden Arena of Valor Dünya Kupası’nı desteklediklerini açıklarken, yüksek bir ödülün açıklanmasından sonra birçok başka tanınmış e-Spor takımının AoV takımı kurmaya başlayabileceği de kaydedildi.

Asya’da Honor of Kings adıyla bilinen, Kuzey Amerika ve Avrupa’da Arena of Volor adıyla piyasaya sürülen mobil MOBA oyunu, henüz Asya dışına çıkmadan büyük bir ilgiyle karşılanmış ve 200 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmıştı. Uzak Doğu’da çok sevilen ve yakın zaman sonra 500.000 dolar ödül dağıtacak olan oyunu denemek için ise hemen aşağıdaki indir tuşuna basabilirsiniz.