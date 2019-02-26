Ariana Grande, Instagram'ın Yeni Kraliçesi Oldu!

Ünlü isimler arasındaki Instagram savaşı git gide daha çetin bir hal almaya başladı. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande, yakın arkadaşlarından Selena Gomez’i tahtından indirerek, Instagram’ın en çok takip edilen kadını oldu.

2019’a bomba gibi giren Ariana Grande, kariyerinin en parlak dönemlerinden bir tanesini geçiriyor. Bunun tek nedeni tabii ki sosyal medyadaki performansı değil.

Dünyaca ünlü şarkıcı, Beatles'tan beri Billboard Hot 100 listesinde aynı anda ilk üç sırayı alan ilk sanatçı olmuştu.

Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle adını duyuran Grande, bugün hemen herkesin bildiği bir pop yıldızına dönüştü. Haliyle bu durum Instagram’a da yansıyor.

Grande, bugün itibarıyla Instagram’ın en çok takip edilen kadını ünvanını Selena Gomez’in elinden aldı. Bu haberi yazarken, Grande’nin 146.355.023, Gomez’in ise 146.295.281 takipçisi bulunuyor.

Instagram’ın en çok takip edilen ismine baktığımız da ise Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’yu görüyoruz. Ünlü futbolcunun tamı tamına 155.932.066 takipçisi bulunuyor. Ronaldo ayrıca, paylaşım başına 750 bin dolar ile 2018 yılında Instagram’ın reklam bedeli en yüksek sporcusu olmayı da başarmıştı.

Tabii, Grande’nin Instagram kraliçesi ünvanını devralması, Gomez’in Eylül 2018’de sosyal medyaya ara vermesiyle ilgili olabilir. Yaklaşık 2 yıldır lupus hastalığı yüzünden zor günlerden geçen Gomez, tedavisinin ardından 14 Ocak’ta Instagram’a geri dönmüştü.

Peki, Instagram’ın en popüler 10 hesabı hangisi? Listede sanatçılardan oyunculara, moda ikonlarından sporculara kadar birçok ünlü isim var. Hadi gelin, son olarak da ona bakalım.

En Popüler 10 Instagram Hesabı