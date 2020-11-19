Arianespace Vega Roketi Fırlatma Hatası İnsan Kaynaklıymış

Arianespace Vega roketi fırlatma hatası İspanya ve Fransa'ya pahalıya mal oldu. Arianespace şirketinin Vega roketi geçtiğimiz gün gerçekleştirilen fırlatmayla uzaya gönderilecekti ancak beklenmeyen bazı hatalar yüzünden uzayda kayboldu.

Arianespace şirketinin Vega roketi, 16 Kasım Pazartesi günü fırlatıldıktan kısa bir süre sonra, İspanya ve Fransa uyduların kaybolmasına yol açan büyük bir arızaya maruz kaldı. Dört aşamalı Vega roketi, Fransız Guyanası Guyana Uzay Merkezi'nden havalandı ve görevin ilk aşamalarında sorunsuz bir şekilde tamamladı. Ancak uçuş sonrasındaki sekiz dakika içerisinde bazı şeyler ters gitti.

Arianespace CEO'su Stephane Israel yaptığı açıklamada, "Artık görevin kaybolduğunu teyit edebiliriz" dedi. Arianespace'e göre Vega, Avum adı verilen üst aşamasını ateşledikten sonra yörünge rotasından saptı. Roket, yer istasyonlarıyla beklenen bir sonraki teması kurmadan kayboldu.

CEO Israel, "Kalkıştan sekiz dakika sonra yani Vega'nın dördüncü aşaması olan Avum etabının motorunun ateşlenmesinden sonra yörüngeden çıktığını gözlemledik" dedi ve şöyle devam etti: "Bu, bazı şeylerin ters gittiği ve İspanya ve Fransa uyduların kaybolduğu anlamına geliyor."

Arianespace Vega roketi fırlatma hatasını kablolama yüzünden yaşadı

Arianespace yetkilileri, 17 Kasım Salı günü yapılan açıklamada dördüncü aşamadaki aktivasyon sisteminin entegrasyonuyla ilgili bir sorunun, roket kontrolünün kaybedilmesindeki en olası neden olduğunu söyledi. Fırlatma hatasıyla ilgili soruşturma devam ettiğini hatırlatan Arianespace, "Bu görev için müşterilerime en derin özürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi analiz etmek ve anlamak zorundayız." dedi.

Arianespace teknik ofis şefi Roland Lagier ise roketin üst katındaki kontrol aktüatörlerine takılan kabloların ters döndüğünü söyledi. Bu sorunun montaj sırasında oluşabileceğini dile getiren Lagier, hatanın teknisyenler tarafından da fark edilmediğini aktardı. Ayrıca Vega roketi havalandığında iki farklı uyduyu taşıyordu: İspanya için Seosa-Ingenio adlı bir gözlem uydusu ve Fransa uzay ajansı için Taranis uydusu.

Vega roketindeki fırlatma hatası, iki yıl içinde yaşanan ikinci büyük arızası olarak kayıtlara geçti. Vega roketi daha önce Temmuz 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri için bir uydunun fırlatılması sırasında başarısız olmuştu. Yapılan araştırmada ise roket güçlendiricisindeki bir motorun arızalı olduğu keşfedilmişti.