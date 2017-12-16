Arif V 216 Filmi Fragmanı Yayınlandı

2018'in en beklenen filmlerinden olan Arif V 216'nın fragmanı yayınlandı. Bir süre önce film hakkında yayınlanan videolarla ve bu fragmanla birlikte Cem Yılmaz'ın yeni filmi izleyicileri bir hayli meraklandırmaya başladı. Peki ya Arif V 216'ın filmin konusu ne olacak, film ne zaman vizyona geliyor? Hepsi haberimizin detaylarında.

Yapımcılığını, başrolünü ve senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü'nün oturduğu Arif V 216 filmi pek çok izleyiciyinin ilgi alanında yer alıyor. Bu yıl yayınlanan kısa videolarla izleyici kitlesini heyecanlandıran Cem Yılmaz, dün itibarıyla yeni filminin fragmanın paylaştı. Arif V 216 filminin fragmanda Farah Zeynep Abdullah, Kerem Alışık ve Yeşilçam'ın dev sanatçısı Ediz Hun gibi isimlerin filmin kadrosunda yer aldığı görüldü. Ayrıca filmde merakla beklenen Zeki Müren'i Çağlar Çorumlu canlandıracak.

Filmin Konusu ve Vizyon Tarihi

2004 yılında yayınlanan GORA filminde tanıdığımız Arif ve 216 karakterleri yeni filmde bir daha buluşuyorlar ve bu sefer 216 insan olmayı istiyor. İki ana karakter zamanda yolculuk yaparak 1969 yılına gidiyorlar. Burada henüz ne yaptıklarını bilmediğimiz Arif ve 216'yı hem komik hem de eğlenceli bir macera bekliyor. 5 Ocak tarihinde sinemaseverlere sunulacak olan Arif V 216'nın fragmanını aşağıdan izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.