Arılar Koronavirüs Tespitinde Kritik Rol Oynayacak

Arılar koronavirüs tespiti için kullanılacak. Hollandalı bilim insanları, Wageningen Üniversitesinin biyo-veteriner araştırma laboratuvarında 150'den fazla arı üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Arılar Koronavirüs Tespiti Nasıl Yapıyor?

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken salgın ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmaya göre arılar COVID-19'un tespit edilmesinde kritik bir rol oynayabilir. NTV'deki habere göre bilim insanları tarafından eğitilen arılar, COVID-19'u koku duyuruları ile tespit etmeye başladı.

Hollanda'da yer alan Wageningen Üniversitesinde görevli bilim insanları, üniversitenin biyo-veteriner araştırma laboratuvarında 150'den fazla arı üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, çalışma kapsamında arılara COVID-19 bulaşmış bir vizonu koklattı. Arılara kokuyu her aldıklarında şekerli su verildi. Böylece arıların koku aldığı esnada verdiği tepki tespit edildi.

Nörolog Holger Volk, Nature isimli dergiye araştırma ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Volk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimse hayvanların PCR makinesinin yerini alabileceklerini söylemiyor, ancak çok umut verici olabilir" şeklinde konuştu.

Arılar, vizonlardaki COVID-19 kokusunu her aldığında dillerini dışarı çıkardığı ve almadığında ise herhangi bir tepki vermediği gözlemlendi. Araştırmacılar, bu sayede virüsü saniyeler içerisinde tespit edebildi. Arılar, koronavirüsü koku aracılığı ile tespit edebilen ilk canlılar olmadığını belirtelim.

Bilim insanları tarafından yapılan farklı bir çalışmada, köpeklerin COVID-19'u tespit edebildiği ortaya çıkmıştı. Özel olarak eğitilen köpeklerin koronavirüsü yüzde 94 oranında tespit edebildiği açıklanmıştı. Finlandiya'da geçtiğimiz aylarda hassas koku eğitimli köpekler ile havalimanında koronavirüs taraması yapılmaya başlanmıştı. PCR testlerinden daha güvenilir olduğu belirtilen köpeklerin bir dakika içerisinde COVID-19 taraması yapabildiği belirtiliyor.

Bilim insanları, hayvanların COVID-19'u tespit edebilmesinin nedenini açıkladı. Bilim insanları, virüs bulaşan canlının virüs bulaşmayan canlıya kıyasla daha farklı koktuğunu belirtti. Bu sebepten ötürü hayvanlar, virüs bulaşan canlıları kısa süre içerisinde tespit edebiliyor.

Aslanlarda Koronavirüs Görüldü

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'daki bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayvanlarda yüksek ateş gibi belirtilerin görüldüğü belirtildi. Hayvanat bahçesindeki iki düzineden fazla personelin COVID-19 testi de pozitif çıktı. Yetkilier, durumu Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezinde görevli uzmanlara bildirdi.