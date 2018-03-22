Arizona'da Yayaya Çarpan Uber Aracının Kaza Anı Kamerada

Otonom modda ilerleyen Uber aracının Tempe, Arizona’da bir yayaya çarptığı kazanın görüntüleri yayınladı. Videoda yolun karanlık tarafından karşıdan karşıya geçtiği görülen 49 yaşındaki Elaine Herzberg isimli kadın, kazanın ardından hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arizona eyaletinin Tempe şehrinde Pazar günü gerçekleşen kazada, Uber’in sürücüsüz modunu test eden Volvo marka aracı, yayaya çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.

Olayın ardından hem yerel polis hem de Uber şirketi kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bugün, Tempe polisi söz konusu kazanın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Videoda, şoför koltuğunda oturan “güvenlik sürücüsü” Rafaela Vasquez’in arada sırada telefon olduğu düşünülen kucağındaki bir şeye baktığı görülüyor. 5 saniye boyunca yola bakmayan Vasquez, kafasını kaldırdığında ise her şey için çok geç oluyor.

Bununla birlikte Vasquez’in yola devamlı baksa dahi kazayı engelleyebilecek bir hamle yapmasının mümkün olup olmadığı da tartışma konusu. Zira Elaine Herzberg’in yolun karanlık tarafından karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Nitekim kazanın ardından açıklama yapan polis şefi Sylvia Moir, “İlk izlenimlerimiz, bu talihsiz kazayı ister otonom ister insan kontrolünde bir araç olsun önlemenin çok zor olduğu yönünde” ifadelerini kullanmıştı.

Her şeye rağmen bu vahim kaza hem otonom araçların geleceğini, hem de otonom araç testlerindeki “güvenlik sürücülerinin” varlığını tartışmaya açtı. Bakalım soruşturmanın seyri nasıl ilerleyecek? Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Uber, kazanın ardından Pittsburgh, Toronto, San Francisco ve Phoenix başta olmak üzere tüm şehirlerdeki sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaza anının videosu: