Arjantin'de Gizemli Yeni Virüs Alarmı

Geride bıraktığımız COVID-19 pandemisinin ardından dünya genelinde farklı bölgelerden virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan farklı varyantların ardından maymun çiçeği virüsü sebebiyle binlerce insan hasta durumunda. Arjantin'den yeni gelen bir bilgiye ise gizemli bir virüs, insanların zatürre olmasına sebep oldu.

Arjantin'in Tucuman eyaletinde ortaya çıkan gizemli zatürre hastalığı, 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Kaynağı bilinmeyen hastalık sebebiyle 6 kişi enfekte oldu, hastalar üzerinde yapılan 30'dan fazla virüs ve bakteri testlerinde kaynak tespit edilemedi.

COVID-19 Benzeri Belirtiler Gösteriyor

Zatürreye yakalanan hastalar 18-22 Ağustos tarihleri arasında yoğun akciğer enfeksiyonu, nefes almada zorluk ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuru. COVID-19'a yakalandığı düşünülen hastalarda yapılan testler negatif çıktı. Daha fazla test yapılmak üzere hastalardan alınan örnekler Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuarları'na gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, gizemli pnömoniyi yakından takip ettiklerini açıkladı. Edingburgh Üniversitesi'nde görev yapan küresel sağlık başkanı Prof. Dr. Devi Sridhar, gizemli hastalığa dair yaptığı açıklamada "Açıkça endişe verici, ancak yine de bulaşma ve kaynağı hakkında önemli bilgilere ihtiyacımız var. Bu, tehlikeli patojenlere karşı kolektif savunmasızlığımızı gösteriyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir salgın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, hava yolculuğu ve ticaret nedeniyle hızla yayılabilir." yorumlarında bulundu. Arjantin Sağlık Bakanlığı, hastaların yer aldığı hastaneyi karantinaya aldı.