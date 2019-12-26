Arkadaşları İçin Hayatını Feda Eden Genç, Jedi Ustası İlan Edildi

30 Nisan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Riley Howell, saldırı sırasında yaptığı kahramanca hareket sonrası, Star Wars serisini ortaya çıkarna Lucasfilm tarafından Jedi Ustası ilan edildi.

UNC Charlotte, 30 Nisan'da inanılmaz bir olaya sahne olmuş ve silahlı bir kişi üniversiteye gelerek, rastgele ateş açmaya başlamıştı. Diğer insanların hayatlarını kurtarmak adına harekete geçen 21 yaşındaki Riley Howell ise silahlı saldırganın üzerine atlamıştı. Saldırganla boğuşurken kurşunların hedefi olan Howell, hayatını kaybetmiş; ancak okuldaki birçok kişinin yaralanmasını veya ölmesini engellemişti.

Howell'ın bu kahramanca hareketini onurlandırmak isteyen Lucasfilm, genç adamı Jedi Ustası ilan etti. Howell'a atfedilen karakteri Skywalker'ın Yükselişi - Görsel Sözlük isimli kitaba koyan Lucasfilm, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmiyle birlikte raflardaki yerini alan kitapla birlikte genç adamı onurlandırmış oldu.

CBS’de yer alan habere göre Howell’ın kız arkadaşı bu gelişmeyi, pazartesi günü TikTok’ta yayımladığı duygusal bir videoda duyurdu. Howell’ın Star Wars oyuncaklarıyla oynadığını gösteren küçüklük fotoğraflarının yer aldığı videoda, şu ifadeler kullanıldı: "Riley tanıdığım en büyük Star Wars hayranıydı. Hem de küçüklüğünden beri!!!"

Howell’ın ölümünden kısa süre sonra ailesi ve kız arkadaşı, Lucasfilm’den bir mektup almıştı. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "Riley’nin cesareti ve özverisi hepimizin aklına Jediları getiriyor. (...) Riley'nin ismini Star Wars galaksisinde bir karakter olarak hayal ettik. Şu anda ayrıntıları açıklayamıyoruz ama karakter, bu yıl yayımlanacak kitapta yer alacak."