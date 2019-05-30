Arkadaşlık Uygulamalarını Kullanan 42 Milyon Kişinin Bilgileri Sızdırıldı

Birçok arkadaşlık uygulamasından milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini içeren büyük bir veri tabanının internette herkese açık bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, çarşamba günü kaleme aldığı blog yazısında, kamuya açık büyük bir veri tabanı keşfettiğini söyledi.

Birden fazla uygulamaya ait görünen 42,5 milyon kaydın, ABD merkezli bir sunucuda depolandığını belirten Fowler, söz konusu veri kümesinin büyük ölçüde Amerikalı kullanıcıların IP adresleri ve konum bilgilerinden oluştuğunu ifade etti.

Verilerin ait olduğu uygulamalar arasında Cougardating, Christiansfinder, Mingler ve Fwbs bulunuyor. Söz konusu uygulamaların randevu odaklı olduğunu belirten Fowler, hepsinin farklı şirketlere ait uygulamalar olmalarına rağmen aynı veri tabanını kullanmalarını “tuhaf” olarak nitelendirdi.

Fowler, veritabanında IP ve konum verilerine ek olarak, kullanıcıların hesap adlarını ve yaşları içeren kayıtlar da olduğunu söyledi. İsim - soyisim, adres ve sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel olarak tanımlanabilir bir verinin olmadığını belirten Fowler, buna rağmen birçok kişinin aynı hesap adını farklı platformlarda yeniden kullandığına vurgu yaptı.

“Bu, birisinin sizi çok az bilgi ile bulmasını ve tanımasını kolaylaştırıyor” diyen güvenlik araştırmacısı, “Kontrol ettiğim neredeyse her kullanıcı adını birden fazla arkadaşlık sitesinde gördüm. Ayrıca forumlarda ve diğer platformlarda da rastladım. Bu da kişinin gerçek ismine ulaşmayı bir hayli kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.