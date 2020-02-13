Arkadaşlık Uygulaması Facebook Dating'in Çıkışı Ertelendi! İşte Sebebi

Facebook'un geçtiğimiz aylarda çıkardığı ve Tinder'a rakip olarak gösterdiği arkadaşlık uygulaması olan Facebook Dating'in Avrupa'da piyasaya çıkışı ertelendi. Kullanıcıların yayına girmesini merakla beklediği arkadaşlık uygulamasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Facebook Dating, Avrupa Çıkışı Ertelendi

ABD'deki Facebook kullanıcıların 6 aydır kullanabildiği ancak Avrupa'daki kullanıcıların ne yazık ki kullanamadığı uygulamada gizlilik sorunu bulunuyor. Sevgililer gününden bir önce yani 13 Şubat'ta Avrupa'da piyasaya sürülmesi beklenen Facebook Dating, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) olarak bilinen ve Avrupa Birliği'nde oluşturulan yeni veri gizliliği yasalarına uygun olup olmadığı konusunda endişeler yarattı.

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şirketin Facebook Dating'in Avrupa pazarına hazır olduğundan emin olmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Facebook Dating'in Avrupa'da ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakta. Facebook uygulamasının içersinde giriş yapılan servise 18 yaşının altındaki kullanıcılar katılamamakta.

Facebook Dating'e giriş yapıldıktan sonra kullanıcılar kendilerine ayrı bir profil oluşturabilmekte. Bu profili sadece Facebook Dating'i kullanan kullanıcılar görebilmekte. Şirketin arkadaşlık servisini Türkiye'de ne zaman sunacağı bilinmezliğini korumakta.