Arkadaşlık Uygulaması Tinder'dan Aşk Konulu Dizi Geliyor

Dünya genelinde oldukça popüler olan arkadaşlık uygulaması Tinder, dizi sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. Tinder'in çok yakında dizi çıkaracağı ortaya çıktı.

Çekimleri 2019'un Ağustos ayında Meksika'da tamamlanan dizinin çok yakında piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Dizi hakkında Reuters'a açıklamalarda bulunan yetkililer, dizinin Tinder ile herhangi bir bağının bulunmayacağını söyledi.

Filmde aşkın ve kıyamet hikayesinin yer aldığı bilgisi açıklandı. Tinder'ın çıkaracağı dizinin nerede ve ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Tinder dizisi hakkında şu anda herhangi bir fragman yayınlanmış değil.

Şirketin diziyi hangi ülkelerde yayına sunacağı bilinmiyor. Her geçen saniyede yeni bir üye kazanan uygulamanın şu anda kaç milyon aktif kullanıcısının olduğu bilgisi gizliliğini koruyor.

U zun zamandan bu yana App Store’da oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama ünvanını elinde bulunduran dijital yayın platformu Netflix, tahtını Tinder'a kaptırmıştı.

Söylentilere göre, Tinder'ın hisseleri bu yıl yüzde 75'ten daha fazla artış gösterdi. Tinder, çıkaracağı dizi ile uygulamasına daha fazla üye çekebilir. Çok yakında piyasaya sürülecek olan dizi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!