Arkadaşlık Uygulaması Tinder, GIF Özelliğini Kullanıma Sundu

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, kullanıcıların profillerine iki saniyelik GIF’ler ekleyebilecekleri Tinder Loops adındaki yeni özelliğini bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Dünyanın en çok tercih edilen ‘flört’ uygulaması olan ve bugüne kadar 20 milyar insanın birbiriyle eşleşmesini sağlayan Tinder, bu sefer de GIF özelliği ile karşımıza çıktı.

Loops adındaki yeni özellik ile kullanıcılar profillerinde iki saniyelik GIF görüntülerine yer verebilecek. Başlangıçta İsveç ve Kanada’da test edilen özellik, bu iki ülke dışında ABD, Batı Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerde kullanıma sunuldu. Bununla birlikte söz konusu güncellemenin şu an için yalnızca iOS cihazlar için yayınlandığını belirtelim, ancak çok kısa bir zaman içinde Android kullanıcılarının da GIF desteğine kavuşması bekleniyor.

Yayınlanan güncelleme ile gelen tek yenilik GIF desteği değil. Uygulama içerisindeki döngüleri düzenleyebilecek olan kullanıcılar, profillerinde fazladan üç fotoğrafa daha yer verebilecek. Böylece kullanıcılar, profil kütüphanelerindeki toplam fotoğraf sayısını 9’a çıkarabilecekler.

Tinder, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların aynı mekanda oldukları kişilere göz atamalarına imkan sağlayacak Places özelliğini test ettiğini duyurmuştu. Popüler uygulama, Places ile birlikte aynı park, restoran, kahve dükkanı veya sinema salonunda bulunan kişilerin birbirlerini görerek, eşleşmelerinin önünü açacak.

Hemen aşağıda, GIF özelliğinin kullanıma sunulduğu ülkelerin tam listesini görebilirsiniz:

Japonya, Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Kore, Kanada, Avustralya, Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya, İsveç, Belçika, Danimarka, İzlanda, İrlanda, Kuveyt, Yeni Zelanda, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, İsviçre, Tayvan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri.