Arkane Studios'un Yeni Oyunu Deathloop Olacak

Dishonored serisi ve Prey ile tanıdığımız Arkane Studios, 2017 yılında çıkarttığı Dishonored: Death of the Outsider oyunundan sonra bildiğiniz gibi şu sıralarda Wolfenstein serisinin yeni oyunu Wolfenstein: Youngblood üzerinde çalışıyordu. E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuş olan oyunun Temmuz ayı içerisinde çıkması bekleniyor.

Fransız geliştirici stüdyo, E3 2019 fuarında ise Bethesda konferansı sırasında Deathloop isimli yeni bir oyunun daha duyurusunu yaptı.

Şimdilik oyunun çıkış tarihi ve çıkış platformları belli değil ama Bethesda tarafından yayınlanacak olan Deathloop, Colt "The Captain" ve Julianna "Jules" Blake isimli iki suikastçının amansız mücadelesine sahne olacak. Blackreef isimli bir adada geçecek olan oyunda adanın kendisini sürekli tekrar eden bir zamanda sıkıştığını görebiliyoruz. Suikastçılardan Colt bu döndüğü kırmak isterken, diğeri Julianna ise mevcut döngüyü korumaya çalışıyor.

Arkane Studios oyunculara oyunu nasıl oynamak istedikleri konusunda olabildiğince özgürlük tanımayı seven bir stüdyo ve Deathloop oyununda da bu geçerli olacak ki kendileri de buna vurgu yapmadan geçmemişler.

Duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.