Arkeologlar, Piramitlerden Bile Eski Bir Yapı Keşfettiler

Arkeologlar yakın zamanda Stonehenge'den ve Giza'da bulunan Mısır piramitlerinden daha eski olduğuna inandıkları bir taş devri yapısı keşfettiler. Arkeologlar yuvarlak olduğunu söyledikleri yapının yaklaşık 7.000 yıl önce inşa edildiğine inanıyorlar.

Ayrıca yapıyla ilgili araştırmaların bu antik ve gizemli yapılar hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini umuyorlar. Son zamanlarda Prag'da keşfedilen gizemli taş devri yapısı gibi Roundels de MÖ 4600 ila 4900 yılları arasında inşa edildi.

Yapının Büyük Çoğunluğu Hâlâ Sağlamdı

Bu en yeni keşfedilen yapı, Prag'ın bir bölgesi olan Vinoř'da keşfedildi. Şimdiye kadar araştırmacılar, alanın çoğunu kazmayı başardılar. Taş devri yapısının ise çok iyi korunduğunu söylüyorlar. Radio Prag International'ın bildirdiğine göre araştırmacıların keşfettiği çit oluklarından bazıları kazı sırasında hâlâ sağlamdı.

Bu yapıların ne kadar eski ve o dönem için ne kadar verimli oldukları fark edilmesine rağmen, araştırmacılar ve uzmanlar tam olarak ne için kullanıldıklarından emin değiller. Bu antik taş devri yapıları, ticaret merkezleri veya bir tür ekonomik merkez olarak kullanılmış olabilir. Bazıları, geçiş ayinleri veya diğer ritüeller için bir merkez olarak kabul edilmelerinin de mümkün olduğunu söylüyor.

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