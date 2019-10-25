ARM, Huawei ile Çalışmaya Devam Edecek

ABD'nin kara listesinde bulunan ve bir süre önce Google lisansı elinden alınan Huawei'nin ARM ile birlikte çalışmalar yapacağı bilgisi açıklandı. ARM, Huawei'ye çip teknolojisi tadarik etmeye devam edecek.

Çip tasarımı yapan ARM, dünyanın 2 numaralı akıllı telefon üreticisi Huawei ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. ARM, Huawei için işlemciler tasarlayacak. Huawei'nin Kirin 990 yonga setleri ARM'ın tasarım mimarisine dayanmakta.

ARM hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda ABD'nin ambargosu nedeniyle Huawei ile tüm ilişkilerini kesmek zorunda kalmıştı. ARM'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmadığı tespit edildi ve Huawei ile işbirliği yapılmasında bir sakıncanın bulunmadığı ortaya çıktı. ARM sözcüsü yaptığı açıklamada ARM V8 ve V9 işlemci mimarisinin İngiltere menşeli olduğunu söyledi.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde açıkladığı raporda bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 24 artış gösterdiğini söylemişti. Huawei'nin geliri 610.8 milyar yuana ulaştı. Anlaşılan şu ki Huawei, ABD yasağına rağmen durdurulamıyor. Çin ile ABD arasındaki sorunların önümüzdeki günlerde çözüleceği konuşuluyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.