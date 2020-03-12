ARM İşlemcili Macbook Gelebilir! Tarih Verildi

Apple yepyeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor olabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni Macbook Yolda

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple 2020 yılının sonlarında veya 2021 yılının başlarında ARM işlemcili Macbook tanıtacak. Apple'ın uzun süredir ARM destekli bir MacBook üzerinde çalıştığı söylentiler bulunmaktaydı. Apple, en son yaptığı macOS güncellemesinde Project Catalyst'i cihazlara getirmişti. Bu yeni program, geliştiricilerin iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere birden fazla Apple cihazında çalışacak uygulamalar oluşturmalarını sağlamakta.

Apple'ın yazılım geliştirmelerini yeni Macbook için yaptığı söylenmekte. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre, Apple iPhone veya iPad'i Macbook'a entegre etmek için çalışacak. Gelecekteki iPhone, ekstra özellikler ve yetenekler sağlamak için MacBook Pro gibi büyük bir bilgisayarın parçası olabilir.

2 ay önce gelen bir raporda Apple'ın dokunmatik ekrana sahip Macbook patenti almak için ABD'de başvuru yaptığı açıklanmıştı. Başvurulan paten başvurusunda göre, iPhone ekranı dokunmatik ekranlı Macbook'a aktarılabileceği söylenmekteydi. Apple'ın gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak edilmekte.

Yeni Macbook hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.