ARM Tabanlı MacBook Bu Sene Satışa Sunulabilir

Apple tarafından WWDC 2020 sırasında duyurulan Apple Silicon ile birlikte şirketin Mac, iMac, MacBook ve Mac Mini modellerindeki donanım - yazılım entegrasyonunu bir üst seviyeye taşımayı hedeflediğini görmüş olduk. Bu noktada ARM Tabanlı MacBook modellerine kademeli bir geçiş planlanıyor olsa da bu modellerin ilk örnekleri ile bu sene içerisinde karşılaşabiliriz.

ARM Tabanlı MacBook Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre bulunduğumuz sene içerisinde Apple Silicon mimarisine sahip iki adet MacBook modeli ile karşılaşabiliriz. Bu kapsamda Apple Silicon mimarisine sahip olacak modellerin MacBook Pro 13 inç ve MacBook Air olması bekleniyor. Tabii her iki modelin performans tarafında neler sunacağı ise merak ediliyor.

Bazı özel sürümleri kenara koyarsak Apple Silicon'lu MacBook modelleri hakkında bildiğimiz şeyler oldukça kısıtlı. Ancak son zamanlarda ortaya atılan söylentilere göre Intel işlemcili modellere nazaran daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulabileceklerini görüyoruz. Bu noktada genel maliyetin 100 dolar ila 250 dolar arasında düşebileceği ifade ediliyor ki özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatları göz önüne aldığımızda bu fiyatların gerçekten kayda değer düşüşler olduğunu söyleyebiliriz.

Şu aşamada elimizdeki şeyler raporlardan ve sızıntılardan ileri gitmiyor olsa da önümüzdeki dönemlerde daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz Apple Silicon'lu MacBook modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller fiyat ve performans olarak kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.