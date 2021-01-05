ARMA 3 ile Hollywood'u Kıskandıracak Aksiyon Filmi Hazırladılar

Bir oyuncu topluluğu yıl boyunca oynadıkları maçları bir araya getirerek ARMA 3 ile aksiyon filmi hazırladı. Taktiksel savaşın en önemli yapımlarından biri olan ARMA 3, bu video ile yeniden gündeme geldi. ARMA 3 ile hazırlanan sanal savaş videosu için okumaya devam edin.

ARMA 3 gibi askeri simülasyonlara adanmış bir oyun topluluğu olan Shack Tactical, aksiyon filmi tadında yeni bir video yayınladı. Shack Tactical'in kurucusu Dslyecxi, 2012'den bu yana oyun kayıtları, öğreticiler ve inceleme videoları içeren bir YouTube kanalıyla ARMA 3 hayranlarını peşinden sürüklüyor.

"Bir grup insanın birbirlerinin eğlencesine yatırım yapmasını izlemek ve bunu modlar, görevler ve kendi oluşturdukları videolar aracılığıyla ifade ettiklerini görmek ilham verici" ifadelerini kullanan Dslyecxi, yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk defa aksiyon sahnelerini içeren bir ARMA 3 videosu yayınladı.

ARMA 3 ile aksiyon filmi nasıl oluşturulur?

"Geçen Yılın Gözden Geçirilmesi" isimli videosunu yüklemesinin üzerinde birkaç yıl geçmişti. Bunun üzerine Dslyecxi, 2018'deki savaş olaylarını özetleyen yepyeni bir sanal savaş filmiyle YouTube'a geri döndü ve hayranlarını sevindirmeyi başardı.

"Son hazırladığım sanal savaş videosu 2017'deydi. Bunları hazırlamak önemli miktarda zaman alıyor ve bunlarla uğraşmaktan boş zamanımın kalmadığını itiraf ediyorum" diyen Dslyecxi ayrıca 2018'deki videoları kullanma sebebini de şu şekilde açıkladı: "Grup tarihinin bir kronolojisi olduğu için bir yılı (veya daha fazlasını) atlamak istemezdim. 2018 yılındaki oyuncu topluluğuna saygısızlık etmedim."

Dslyecxi, ShackTac'ın sahadaki maceralarını kronik bir şekilde yayınlama taahhüdüne bağlı kalarak 2019, 2020 ve 2021 yıl sonu videolarıyla yeni ARMA 3 filmleri ortaya koymayı planlıyor, ancak bu noktada belirlenmiş bir programın olmadığını belirtelim.

Yeni ARMA oyunu geliyor: Arma Reforger

Yıllardır taktiksel savaş oyunlarının öncüsü olarak bilinen ARMA 3, Eylül 2013'te PC için piyasaya sürüldü. Metacritic'in kullanıcıları oyuna 10 üzerinden 7,5 puan alan oyuna gazeteciler ise 75/100 verdi.

Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre Arma Reforger isimli çok daha kapsamlı bir taktiksel savaş oyunu geliyor olabilir. Arma Reforger; 2021'de PC ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek ve bir süre sonra daPlayStation 5'e gelecek. Bohemia Interactive’in henüz onaylamadığı bu oyunla ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.