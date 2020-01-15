Arma 3, Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir

PC platformundaki en iyi savaş oyunlarından bir tanesi olan Arma 3, bugünden itibaren 19 Ocak 2020 tarihine kadar ücretsiz oynanabilir oldu. Aynı zamanda 20 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek bir indirim kampanyası da söz konusu.

Bohemia Interactive tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan oyun, 2013 yılında satışa sunulmuştu. Tek oyunculu ve çok oyunculu birçok farklı içerik sunmasının yanı sıra helikopterler ve jetlerden oluşan yirmiden fazla hava aracını ve her biri özelleştirilebilir kırktan fazla silah, kısa ve uzun mesafe donanımı kapsayan mühimmat yelpazesinin olduğunu söyleyelim.

Çok oyunculu kısımda Seize ve Defend senaryolarında düşmanlarınıza karşı birlik olmanın yanı sıra topluluk tarafından geliştirilmiş olan resmi olmayan modlar da sizleri bekliyor olacak. Eğer dilerseniz senaryo düzenleyicisi ve modlama araçları ile kendi içeriğinizi de oluşturabiliyorsunuz. Daha sonradan da oluşturduğunuz içeriklerinizi Arma 3 Steam Workshop üzerinden diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz.

Arma 3 oyununu şu andan itibaren indirebilir ve 19 Ocak 2020 Pazar gününe kadar oynayabilirsiniz. Oynadığınız süreçte oyundan memnun kalırsanız, standart sürümü %70 indirimle 22.49 TL'ye, Ultimate sürümünü %65 indirimle 107.78 TL'ye, Apex sürümü %73 indirimle 48.88 TL'ye ve Contact sürümünü de %55 indirimle 60.73 TL'ye satın alabilirsiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeniz de doğrudan tam sürüme aktarılacak ve sıfırdan başlamadan kaldığınız yerden Arma 3 keyfinize devam edebileceksiniz.