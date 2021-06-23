Arma: Cold War Assault Ücretsiz Oldu

Arma: Cold War Assault ücretsiz olarak GOG ve Steam üzerinden dağıtılıyor. Sınırlı bir sürenizin olduğu bu fırsatı kaçırmayın. Oyun ile ilgili detaylar ise haberimizde.

Arma: Cold War Assault esasen Operation Flashpoint: Cold War Crisis olarak satışa sunulmuştu. Ne var ki sonradan serinin adının Arma olması ile bu oyun da şu an bildiğimiz şekilde anılmaya başlanmıştı. Arma serisinin yükselmesini sağlayan oyun, Bohemia Interactive tarafından geliştirilmiş ve 2001 yılında Codemasters tarafından yayınlanmıştı.

Arma: Cold War Assault Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Geliştiriciler oyununun yirminci yılını canlı yayınlarla birlikte kutladılar. Bu programın bir parçası olarak, Arma: Cold War Assault sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. Eğer 24 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 21:00 öncesinde kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak.

Hikayeye göre Victor Troska rolünde olacağız. Üçüncü Dünya Savaşı korkularının eli kulağındadır ve Malden Adaları’ında geceli gündüzlü savaşlar meydana gelmektedir. Biz ise bu savaşların tam ortasında kalmış durumda olacağız. Hedefimiz ise mühimmat depomuzda mevcut olan bütün kaynakları kullanarak karanlığın gelişine engel olmaya çalışacağız. Ne var ki karakterimiz savaşı geçmişinde bıraktığını düşünmektedir. Askeri güçlerin Nogovo’nun yakınlarında iniş yapması sonrasında ise kabus, Victor için geri dönüyor.

Yirmi görevden oluşan senaryo modunda, tam teçhizatlı bir askeri ekibi yöneteceksiniz. Ayrıca detaylı şehir ortamlarında yeni kırktan fazla araç ve savaş uçağı kullanabilmeniz de mümkün olacak. İster tek başınıza, isterseniz de yerel ağ veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınıza karşı oynayabilmeniz mümkün olacak.

Arma: Cold War Assault En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7

İşlemci: Intel Pentium II 500 MHz veya AMD Athlon 600 MHz

Bellek: 128MB RAM

Ekran Kartı: DirectX 8.1 uyumlu 16MB bellekli 3B grafik kartı

DirectX: DirectX 8.1

Sabit Disk: 800MB boş alan

Ses: OpenAL uyumlu ses kartı (DirectX üzerinden uyumluluk seçimi)

Arma: Cold War Assault Önerilen Sistem Gereksinimleri