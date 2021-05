Army of the Dead'in İlk 15 Dakikası Yayımlandı: Hemen İzleyin!

Army of the Dead'in ilk 15 dakikası paylaşıldı. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan video, film hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor. Netflix'in orijinal filmi Army of the Dead'e (Ölüler Ordusu) ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Army of the Dead'in İlk 15 Dakikası Nasıl İzlenir?

Yönetmenliğini Zack Synder'in üstlendiği Army of the Dead, duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde bekleniyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Netflix'in orijinal içeriği Ölüler Ordusu'nun ilk 15 dakikası yayımlandı.

Sabırsızlıkla beklenen yapımın ilk on beş dakikası, kısa süre içerisinde 100 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. 9 binden fazla beğeni alan videoya 900'u aşkın yorum yapıldı. Söz konusu video, Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden de yayımlandı.

Türkçe alt yazı desteğine sahip olan videoyu izleyebilmek için ilk olarak YouTube hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Videoda yaş kısıtlaması olduğunu belirtelim. Bu sebepten ötürü videoyu yalnızca 18 yaş ve üzeri kişiler izleyebilir.

Las Vegas'ta bir zombi salgını başlar. Zombi salgınının başlamasının hemen ardından bir grup paralı asker, tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmek için karantina bölgesine girer. Zombi ve soygun temasının tek potada eritileceği filmin senaristliğini Zack Synder, Shay Hatten ve Joby Harold üstlendi.

Çok sayıda izleyici tarafından merakla beklenen filmin yapımcı kadrosunda Deborah Synder, Wesley Colley ve Zack Synder bulunuyor.

Ölüler Ordusu Oyuncu Kadrosu

Dave Bautista

Ella Purnell

Omari Hardwick

Ana de la Reguera

Theo Rossi

Matthias Schweighöfer

Nora Arnezeder

Hiroyuki Sanada

Garret Dillahunt

Tig Notra

Raul Castillo

Huma Qureshi

Samantha Win

Aksiyon, suç ve korku ögelerine sahip olan yapımın başrol oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell ve Omari Hardwick yer alıyor. 2021 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alan Army of Dead, 21 Mayıs 2021 tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak.

Yayımlanmasına sayılı günler kalan Ölüler Ordusu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2 saat 28 dakika uzunluğundaki film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.