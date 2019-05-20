Arnold Schwarzenegger’e Güney Afrika’da Tekmeli Saldırı

Hepimizin Terminatör filminden tanıdığı ve genç, yaşlı demeden birçok kişinin hayranlığını kazanan Arnold Schwarzenegger, tekmeli saldırıya uğradı. Katılmış olduğu bir etkinlikte sırtından darbe alan ünlü oyuncu, neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü aktör, 2003-2011 yılları arasında ABD’nin California eyaletinin valiliğini yapmıştı. Saldırganın da ona böyle bir eylemde bulunmasının nedeni muhtemelen ABD karşıtlığıydı.

Arnold Schwarzenegger ne olduğunu hissetmedi

Güney Afrika'da katıldığı bir etkinlikte ünlü oyuncu gayet sakin bir şekilde etrafındakilerle sohbet ediyordu. Siyahi bir vatandaşın, ilk etapta kendisine yaklaşmaya çalıştığı videoda hemen fark ediliyor. Bu kişi daha sonradan ünlü oyuncunun canını sıkacaktı.

Schwarzenegger, saldırının ardından Twitter'dan hayranlarına hitaben paylaştığı mesajda, "Mesajlarınız için teşekkür ederim ama endişelenecek bir şey yok. Arkamdaki kalabalık öne doğru yığıldı sandım ki bu tip etkinliklerde sıkça olur. Tekme yediğimi ben de sizin gibi videoyu izleyince fark ettim. Neyse ki bu salak Snapchat yayınımı bölmedi" ifadesine yer verdi.

Olayla ilgili konuşan Schwarzenegger, spor müsabakasının oldukça eğlenceli geçtiğini ve bu olayın unutulması gerektiğini de ifade etti. Bu etkinliğin daha çok spor müsabakası ile anılmasının gerekliliğini de son olarak sözlerine ekledi. Schwarzenegger’in sağlık durumu şu an için gayet iyi.