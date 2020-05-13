Arnold Schwarzenegger, Predator: Hunting Grounds'a Geliyor!

Predator: Hunting Grounds, ilk indirilebilir içeriğine yakın bir zamanda kavuşacak ve ünlü bir isim bu vesile ile oyuna katılacak. Arnold Schwarzenegger hayranıysanız, bu paket hoşunuza gidecektir.

Predator adının bizlere çağrıştırdığı filmlerden bir tanesi de elbette ki Arnold Schwarzenegger'ın Alan "Dutch" Schaefer rolünde olduğu aynı isimli filmdi. 1987 yılında vizyona girmiş olan Predator sonra, Dutch ağabeyimiz şimdi de Predator: Hunting Grounds oyunundaki yeni ekibine katılacak.

Predator: Hunting Grounds İçeriğinde Neler Var?

Sony Interactive Entertainment ve IllFonic tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, bahsi geçen indirilebilir içerik 26 Mayıs 2020 tarihinde PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Dutch, Hammerhead kod adlı QR5 tüfeği ve av bıçağının bulunduğu paket ücretli olarak satışa sunulacak ama Predator: Hunting Grounds oyununa sahip olan herkes, tüfek ve bıçağa Haziran ayı içerisinde ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.

İlk indirilebilir içeriğin yanı sıra, aynı gün yayınlanacak olan güncelleme ile oyuna bizzat Arnold Schwarzenegger tarafından kaydedilmiş konuşmaların bulunduğu kasetler eklenecek. Bu kasetler sayesinde, Dutch ağabeyimizin aradan geçen yıllar boyunca nerede olduğunu ve neler yaptığını öğrenme fırsatınız olacak.

Son olarak, Sony Interactive Entertainment ve IllFonic Predator: Hunting Grounds için içerik yol haritasını da ortaya çıkarttılar. Buna göre, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için planlanan üç ücretli indirilebilir içerik daha yolda ama henüz bu içerikler ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmış değil. Vakti geldiği zaman merak edilen detaylar paylaşılacağı için bekleyip görmek en iyisi olacak. Bakalım Dutch haricinde daha başka ünlü karakterleri görecek miyiz?