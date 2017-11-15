Arrivo, Elon Musk'ın Hyperloop Projesine Rakip Oluyor

Eski SpaceX ve Hyperloop mühendislerinin kurduğu Brogan BamBrogan şirketi tarafından hayata geçirilen Arrivo isimli startup, Denver şehri içinde saatte 350 kilometre hızında hareket edecek bir yaylı sistemi vadediyor.

Arrivo projesinin, Elon Musk'ın Hyperloop'undan ayrılan en önemli özelliği, içinde yer alan bir tüpünün olmaması. Yani temel olarak Hyperloop’ta kullanılan manyetik sistem, basınçlı ve pahalı tüpler olmadan uygulayan bir ulaşım sistemi.

Sistem, halihazırda kullanılan otoyollara paralel bir şekilde yerleştirilmiş manyetik raylardan oluşuyor. Ayrıca, söz konusu projede ,tekerlekli yapısıyla ray sisteminden çıkarak şehir içinde de ilerleyebilen bağımsız vagonların olduğunun da altını çizelim.

Vagonlar, sizi istediğiniz bir noktadan aldıktan sonra otoyoldaki manyetik raylara giriyor ve saatte 350 kilometre hıza kadar çıkarak şehir içinde saatler sürecek bir yolculuğu yalnızca dakikalar içinde tamamlıyor.

Arrivo, yüzlerce kilometre uzaktaki şehirler arasında yüksek hızlı seyahat fikrine odaklanmak yerine, daha kısa rotalardan oluşan bir ulaşım ağı kurmak istiyor.

Arrivo, Hyperloop projesine göre çok daha sade ve ucuz görünüyor. Zira yüksek kolonlara ve devasa tüplerin içine gireceği bir tünel kazmaya gerek yok. Arrivo’nun bir diğer avantajı ise, raylardaki sayısız bağımsız vagonun trafik sıkışıklığı yaratmadan, birbiriyle senkronize şekilde hareket edebiliyor olması. Böylece raylardaki hızlar hiç düşmeden tüm yolculuk maksimum hızla hedeflerine ulaşabiliyor.

Arrivo, şimdilik test aşamasında olmakla birlikte şirket, Denver'ın doğusundan geçen otoyolda Kuzey-Güney hattı boyunca bir test rotası inşa etmeyi planlıyor. Her şey yolunda giderse, şirket 2019 yılında Arrivo'nun inşaatına başlayacak.

Denver Valisi John Hickenlooper, "Colorado'nun hızla büyüyen nüfusu ve patlayan ekonomisi Arrivo sisteminin geliştirilmesi için ideal bir yer oluşturuyor" dedi.

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